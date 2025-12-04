YouTube est totalement incapable de gérer le contenu généré par l'IA

YouTube connaît une révolution qui ne fait pas l'unanimité. Le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur la plateforme n'est plus celui des créateurs traditionnels, mais celui des chaînes produisant du contenu en masse grâce à l'intelligence artificielle. Ces chaînes, surnommées « chaînes IA de piètre qualité », génèrent des milliards de vues sans se soucier de la qualité du contenu. Un exemple de l'ampleur de ce phénomène est la chaîne indienne Bandar Apna Dost, qui cumule plus de deux milliards de vues et génère plus de 4 millions de dollars de revenus annuels. En Corée du Sud et en Espagne, les chaînes utilisant l'intelligence artificielle dominent régulièrement les classements des tendances. Leurs vidéos reprennent souvent les mêmes intrigues et adoptent un style visuel similaire : ce qui compte, c'est la rapidité et l'ampleur de la production, et non la qualité visuelle. Le problème, c'est que si cela génère un trafic massif, les marques publicitaires ne veulent pas être associées à du contenu IA de piètre qualité. Les annonceurs ont besoin d'être assurés que leurs messages apparaissent aux côtés de contenus professionnels et pertinents. Le PDG de YouTube compare la révolution de l'IA dans la vidéo à la façon dont les synthétiseurs ont transformé la musique, soulignant l'importance de l'intervention humaine. En pratique, cependant, de nombreux créateurs inondent la plateforme de clips bon marché produits en masse.
Un test mené sur 500 courtes vidéos a révélé l'ampleur du problème : un tiers d'entre elles étaient considérées comme du « divertissement abrutissant », et plus de 20 % étaient générées par l'IA. Les experts avertissent que l'exposition répétée à ce type de contenu peut influencer les croyances des spectateurs, même lorsqu'ils savent que les vidéos sont artificielles. Pour les utilisateurs de YouTube d'aujourd'hui, la capacité à reconnaître les contenus générés par l'IA et à vérifier les faits devient aussi importante que la création de leurs propres contenus. La course à l'or sur la plateforme a changé : le succès se mesure désormais au nombre de vues, et celles-ci peuvent être obtenues en répondant à des instructions plutôt qu'en investissant dans du matériel d'enregistrement de haute qualité.
