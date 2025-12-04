Il semblerait que les prix des processeurs puissent également augmenter.

Début décembre a apporté son lot de mauvaises nouvelles pour les passionnés d'informatique . Micron a confirmé que la marque Crucial, connue depuis des décennies pour ses mémoires RAM et ses SSD, cessera bientôt ses activités. Si cette nouvelle est décevante pour les clients, du point de vue du fabricant, cette décision est purement stratégique : il s'agit de se concentrer sur le marché des entreprises, bien plus lucratif, et sur les solutions d'intelligence artificielle. Cependant, ce n'est que le début des difficultés sur le marché grand public. La demande croissante en intelligence artificielle et en apprentissage automatique a fait exploser la demande de puces DRAM et NAND. Les centres de données absorbent littéralement tous les stocks disponibles, ce qui entraîne une pénurie et des prix toujours élevés. Les kits DDR5 et les anciens kits DDR4 sont actuellement chers, et même les promotions ponctuelles disparaissent rapidement des rayons. Les problèmes ne se limitent pas à la RAM. La forte demande en mémoire a également un impact sur la production de SSD. Toute hausse du prix des puces NAND entraîne une augmentation du coût des supports de stockage, tant pour les particuliers que pour les professionnels. En pratique, tout ce qui repose sur le stockage ou est lié à l'accélération des calculs pour l'IA demeure une ressource rare.
Un autre secteur déjà touché par l'essor de l'IA est celui des GPU. Les accélérateurs graphiques utilisés pour l'inférence IA et d'autres tâches de calcul connaissent une nouvelle période de forte demande. Le prix des cartes graphiques est amplifié par la hausse des coûts de la mémoire vidéo, ce qui contribue à l'envolée des prix des cartes destinées aux joueurs. Étonnamment, la pression sur les prix pourrait également toucher les processeurs. Selon OC3D, qui cite des sources industrielles, les processeurs AMD Ryzen pourraient bientôt subir une hausse de prix. Initialement, cette augmentation était prévue pour début décembre 2025, mais pour l'instant, les prix restent stables. Cela n'enlève rien au fait que le marché est très tendu et qu'une hausse de prix pourrait survenir à tout moment. Le retrait de Crucial du marché grand public et la réorientation stratégique de Micron vers l'IA ne font qu'aggraver la pénurie de composants. Moins de concurrence signifie une offre réduite et un risque de nouvelles hausses de prix. Pour de nombreux utilisateurs, il s'agit peut-être de la dernière occasion de monter un nouvel ordinateur ou de remplacer des composants essentiels avant que la situation ne se complique davantage et que le prix des processeurs n'augmente lui aussi. Si vous envisagiez une mise à niveau de votre système prochainement, cette annonce semble être une bonne opportunité pour vous faire plaisir et effectuer des achats importants avant la flambée des prix.
Il est clairement visible que les priorités des fabricants se sont déplacées vers l'infrastructure d'IA et les grands centres de données, et que le consommateur à domicile doit de plus en plus accepter le rôle d'un client de « seconde zone », et par conséquent, des factures plus élevées à la caisse.
