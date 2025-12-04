OpenAI explique les publicités ChatGPT, mais personne ne les croit.

Publié le: 04/12/2025 @ 00:01:55: Par Nic007 Dans "Programmation"
Une nouvelle fonctionnalité de suggestion dans l'application ChatGPT a suscité la controverse, certains utilisateurs l'ayant prise par erreur pour de la publicité. OpenAI assure cependant que le chatbot populaire n'affichera pas ce type de contenu et que cette suggestion est une simple erreur. Malgré cela, certains laissent entendre que l'organisation, en difficulté financière, finira par diffuser des publicités. Tout a commencé par une conversation où ChatGPT a suggéré l'application Peloton, sans aucun rapport avec le sujet abordé. Au cours de la conversation, le chatbot a écrit : « Trouver un cours de fitness › Se connecter à Peloton ». Ce texte a surpris les utilisateurs, notamment ceux abonnés à la version Pro payante, qui coûte la somme exorbitante de 200 $ par mois. Des inquiétudes ont été soulevées quant à l'affichage de publicités par OpenAI, même dans les abonnements payants, ce que beaucoup ont jugé inacceptable. Une capture d'écran partagée par Kolov Tregaskes est rapidement devenue virale. Des utilisateurs ont alors suggéré que ChatGPT affichait des publicités pendant les conversations. Cette polémique a été alimentée par Yuchen Jin, cofondateur de la startup d'IA Hyperbolic, qui a reçu une suggestion identique lors d'une conversation avec un chatbot au sujet d'Elon Musk, un sujet qui, rappelons-le, n'avait aucun rapport avec la discussion.
OpenAI a rapidement réagi à ces signalements et a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une publicité. Daniel McAuley, responsable des données, a expliqué que la recommandation de l'application Peloton par le chatbot n'était pas une forme de publicité. Il s'avère que ce qui avait été initialement pris pour un bug ou une publicité est en réalité une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, qui suggère aux utilisateurs d'utiliser un produit spécifique au cours d'une conversation. Parmi les entreprises participant au test figurent Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify et Zillow. Ce groupe s'agrandira ultérieurement. L'outil est encore en développement et, comme vous pouvez le constater, génère des suggestions non pertinentes au contexte de la conversation. Ces suggestions sont affichées aux utilisateurs situés hors de l'Union européenne, de la Suisse et du Royaume-Uni et disposant d'un abonnement Go, Plus ou Pro. OpenAI affirme que ses suggestions sont facultatives, contextuelles et non monétisées. L'entreprise souligne que l'objectif n'est pas d'afficher des publicités payantes, mais d'améliorer la qualité des interactions avec les applications. Cependant, comme le montrent les premiers tests, cette fonctionnalité nécessite encore des améliorations pour que les suggestions soient plus pertinentes, utiles et facilement distinguables des publicités classiques.
