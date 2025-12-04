Le crÃ©ateur du Gestionnaire des tÃ¢ches critique Windows 11 : Microsoft devrait supprimer lâ€™intelligence artificielle

Dave Plummer, le crÃ©ateur du Gestionnaire des tÃ¢ches et l'homme Ã l'origine de l'ajout du jeu Pinball au systÃ¨me, estime que Microsoft devrait crÃ©er une version spÃ©ciale de Windows 11 sans fonctionnalitÃ©s modernes ni outils d'IA, qui se concentrerait uniquement sur l'amÃ©lioration du systÃ¨me et de sa stabilitÃ©. Il est difficile de ne pas avoir l'impression que Microsoft a transformÃ© Windows 11 en un concentrÃ© de fonctionnalitÃ©s basÃ©es sur l'intelligence artificielle. Le gÃ©ant de Redmond ne cache pas que l'IA reprÃ©sente l'avenir, et de nombreuses autres fonctionnalitÃ©s de ce type seront donc intÃ©grÃ©es Ã l'avenir, notamment des agents IA capables d'effectuer la plupart des tÃ¢ches Ã la place de l'utilisateur. Cependant, cette perspective ne fait pas l'unanimitÃ©, et selon un ancien reprÃ©sentant de Microsoft, une Ã©dition dÃ©diÃ©e devrait Ãªtre crÃ©Ã©e pour les utilisateurs. Dave Plummer a comparÃ© cette version spÃ©ciale au Service Pack 2 de Windows XP. Ce dernier Ã©tait l'une des mises Ã jour les plus importantes du systÃ¨me d'exploitation de Microsoft. Il a Ã©tÃ© publiÃ© aprÃ¨s une sÃ©rie d'attaques des virus Blaster et Sasser, qui ont rÃ©vÃ©lÃ© la vulnÃ©rabilitÃ© de Windows XP face aux menaces en ligne.
Le Service Pack 2 Ã©tait essentiellement une refonte de Windows XP, modifiant le modÃ¨le de sÃ©curitÃ© par dÃ©faut et intÃ©grant de nombreuses nouvelles fonctionnalitÃ©s visant Ã protÃ©ger les utilisateurs contre les attaques. Il s'agissait d'une mise Ã jour majeure axÃ©e sur la correction des problÃ¨mes et l'amÃ©lioration de la sÃ©curitÃ© plutÃ´t que sur l'ajout de nouvelles fonctionnalitÃ©s. Plummer estime que cette approche devrait Ã©galement Ãªtre appliquÃ©e Ã Windows 11. Plummer soutient que Microsoft devrait dÃ©sormais se concentrer sur l'amÃ©lioration de la stabilitÃ© du systÃ¨me, l'Ã©limination des bugs et l'augmentation des performances, plutÃ´t que d'ajouter des fonctionnalitÃ©s qui ne feraient qu'aggraver les problÃ¨mes. Alors que des concurrents comme Apple et Google intÃ¨grent des fonctionnalitÃ©s d'IA, ils n'ont constatÃ© aucun problÃ¨me significatif de performance ou de stabilitÃ©.
Plummer souligne qu'il est possible d'ajouter l'IA au systÃ¨me sans crÃ©er de problÃ¨mes supplÃ©mentaires, mais de nombreux utilisateurs prÃ©fÃ©reraient tout de mÃªme que ces fonctionnalitÃ©s soient dÃ©sactivÃ©es par dÃ©faut afin de ne pas surcharger le systÃ¨me. L'Ã©tat actuel de Windows 11 laisse Ã dÃ©sirer. De nouveaux bugs apparaissent rÃ©guliÃ¨rement aprÃ¨s chaque mise Ã jour. L'un d'eux a provoquÃ© l'affichage de l'Ã©cran de rÃ©cupÃ©ration BitLocker, et des utilisateurs signalent dÃ©sormais des problÃ¨mes avec la disparition de l'icÃ´ne de mot de passe sur l'Ã©cran de connexion. Pire encore, Microsoft a Ã©galement rÃ©ussi Ã saboter le Gestionnaire des tÃ¢ches en y introduisant un bug qui provoque la duplication des processus Ã chaque fermeture de la fenÃªtre. Ces fonctionnalitÃ©s essentielles, comme le Gestionnaire des tÃ¢ches, sont utilisÃ©es quotidiennement par les dÃ©veloppeurs systÃ¨me ; dÃ¨s lors, comment de tels bugs peuvent-ils apparaÃ®tre dans des Ã©lÃ©ments aussi frÃ©quemment utilisÃ©s ?
Plummer estime que Windows 11 a besoin d'une Ã©dition spÃ©ciale axÃ©e sur l'amÃ©lioration des performances et la correction des bugs, plutÃ´t que sur l'ajout de nouveaux outils d'IA. Le systÃ¨me a dÃ©jÃ besoin d'une telle mise Ã jour majeure. Plummer suggÃ¨re que Microsoft rÃ©embauche les testeurs qu'elle a licenciÃ©s par le passÃ© afin de dÃ©tecter les bugs avant la publication des mises Ã jour de Windows 11. Windows 11 est un systÃ¨me sous-dÃ©veloppÃ©, dont les problÃ¨mes sont aggravÃ©s par les mises Ã jour successives. Si Microsoft, au lieu de se concentrer sur l'IA, devait amÃ©liorer la stabilitÃ© et corriger les bugs, les utilisateurs seraient peut-Ãªtre plus enclins Ã adopter ce systÃ¨me.
Le Service Pack 2 Ã©tait essentiellement une refonte de Windows XP, modifiant le modÃ¨le de sÃ©curitÃ© par dÃ©faut et intÃ©grant de nombreuses nouvelles fonctionnalitÃ©s visant Ã protÃ©ger les utilisateurs contre les attaques. Il s'agissait d'une mise Ã jour majeure axÃ©e sur la correction des problÃ¨mes et l'amÃ©lioration de la sÃ©curitÃ© plutÃ´t que sur l'ajout de nouvelles fonctionnalitÃ©s. Plummer estime que cette approche devrait Ã©galement Ãªtre appliquÃ©e Ã Windows 11. Plummer soutient que Microsoft devrait dÃ©sormais se concentrer sur l'amÃ©lioration de la stabilitÃ© du systÃ¨me, l'Ã©limination des bugs et l'augmentation des performances, plutÃ´t que d'ajouter des fonctionnalitÃ©s qui ne feraient qu'aggraver les problÃ¨mes. Alors que des concurrents comme Apple et Google intÃ¨grent des fonctionnalitÃ©s d'IA, ils n'ont constatÃ© aucun problÃ¨me significatif de performance ou de stabilitÃ©.
Plummer souligne qu'il est possible d'ajouter l'IA au systÃ¨me sans crÃ©er de problÃ¨mes supplÃ©mentaires, mais de nombreux utilisateurs prÃ©fÃ©reraient tout de mÃªme que ces fonctionnalitÃ©s soient dÃ©sactivÃ©es par dÃ©faut afin de ne pas surcharger le systÃ¨me. L'Ã©tat actuel de Windows 11 laisse Ã dÃ©sirer. De nouveaux bugs apparaissent rÃ©guliÃ¨rement aprÃ¨s chaque mise Ã jour. L'un d'eux a provoquÃ© l'affichage de l'Ã©cran de rÃ©cupÃ©ration BitLocker, et des utilisateurs signalent dÃ©sormais des problÃ¨mes avec la disparition de l'icÃ´ne de mot de passe sur l'Ã©cran de connexion. Pire encore, Microsoft a Ã©galement rÃ©ussi Ã saboter le Gestionnaire des tÃ¢ches en y introduisant un bug qui provoque la duplication des processus Ã chaque fermeture de la fenÃªtre. Ces fonctionnalitÃ©s essentielles, comme le Gestionnaire des tÃ¢ches, sont utilisÃ©es quotidiennement par les dÃ©veloppeurs systÃ¨me ; dÃ¨s lors, comment de tels bugs peuvent-ils apparaÃ®tre dans des Ã©lÃ©ments aussi frÃ©quemment utilisÃ©s ?
Plummer estime que Windows 11 a besoin d'une Ã©dition spÃ©ciale axÃ©e sur l'amÃ©lioration des performances et la correction des bugs, plutÃ´t que sur l'ajout de nouveaux outils d'IA. Le systÃ¨me a dÃ©jÃ besoin d'une telle mise Ã jour majeure. Plummer suggÃ¨re que Microsoft rÃ©embauche les testeurs qu'elle a licenciÃ©s par le passÃ© afin de dÃ©tecter les bugs avant la publication des mises Ã jour de Windows 11. Windows 11 est un systÃ¨me sous-dÃ©veloppÃ©, dont les problÃ¨mes sont aggravÃ©s par les mises Ã jour successives. Si Microsoft, au lieu de se concentrer sur l'IA, devait amÃ©liorer la stabilitÃ© et corriger les bugs, les utilisateurs seraient peut-Ãªtre plus enclins Ã adopter ce systÃ¨me.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
03-12Des problÃ¨mes graves affectant Windows 11 touchent des millions d'ordinateurs. Un nouveau correctif Ã©choue.
02-12Windows 11 consomme de plus en plus de ressources : L'Explorateur Windows absorbe une quantitÃ© importante de RAM
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©