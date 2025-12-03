Se connecter  
L'iPhone 17e devrait Ãªtre commercialisÃ© au printemps 2026.
PubliÃ© le: 03/12/2025 @ 18:36:35: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple prÃ©voit d'Ã©largir sa gamme de smartphones abordables, et le nouvel iPhone 17e reprendra apparemment de nombreuses caractÃ©ristiques de son prÃ©dÃ©cesseur, l'iPhone 16e. Selon un rapport rÃ©cent, BOE sera le principal fournisseur d'Ã©crans OLED pour l'appareil, et compte tenu des volumes de livraison prÃ©vus par Apple pour 2026, l'iPhone 17e a peu de chances de connaÃ®tre un succÃ¨s retentissant, du moins comparÃ© au reste de la gamme iPhone 17. D'aprÃ¨s The Elec, Samsung et LG fourniront Ã©galement des dalles OLED LTPS pour l'iPhone 17e, mais BOE captera la majeure partie des commandes. La sortie est prÃ©vue pour le premier semestre 2026, mais avec seulement 8 millions d'unitÃ©s attendues, il est clair qu'Apple ne compte pas sur ce modÃ¨le Ã©conomique pour Ã©galer le succÃ¨s commercial de l'iPhone 17, son modÃ¨le phare.

CÃ´tÃ© matÃ©riel, aucune amÃ©lioration rÃ©volutionnaire n'est attendue. Ã€ moins que le nouveau processeur A19 n'offre un gain de performances nettement supÃ©rieur Ã  celui de l'A18 de l'iPhone 16e, qui, rappelons-le, est une version allÃ©gÃ©e avec quatre cÅ“urs graphiques au lieu de cinq. Compte tenu des faibles volumes de production, Apple cherchera probablement Ã  rÃ©duire les coÃ»ts en intÃ©grant le modem 5G C1 dans l'iPhone 17e au lieu du modem C1X, plus performant, utilisÃ© dans les iPhone Air. Mais pour l'instant, il ne s'agit bien sÃ»r que de spÃ©culations : personne ne sait vraiment ce qu'Apple prÃ©voit de dÃ©voiler aprÃ¨s le succÃ¨s retentissant du lancement de l'iPhone 17.
