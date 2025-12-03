Se connecter  
Le processeur Intel Core Ultra 7 apparaÃ®t dans la base de donnÃ©es de benchmarks
PubliÃ© le: 03/12/2025 @ 18:36:09: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes benchmarks des processeurs Intel Panther Lake se multiplient : la sÃ©rie Ã©tant sur le point d'Ãªtre commercialisÃ©e, les premiers prototypes sont testÃ©s sur diffÃ©rentes plateformes. Les modÃ¨les Core Ultra X7 Ã  12 cÅ“urs Xe3 sont les plus frÃ©quemment testÃ©s, mais la gamme comprendra Ã©galement un Core Ultra 7 plus modeste. C'est cette version, dotÃ©e d'une carte graphique intÃ©grÃ©e et de quatre cÅ“urs Xe3, qui a fait son apparition aujourd'hui. Les spÃ©cifications publiÃ©es sur Geekbench indiquent qu'il s'agit d'un processeur Ã  16 cÅ“urs, confirmant ainsi les fuites prÃ©cÃ©dentes. Sa configuration comprend quatre cÅ“urs hautes performances, huit cÅ“urs basse consommation et quatre cÅ“urs LP-E. La frÃ©quence de base est de 2,00 GHz, ce qui correspond aux donnÃ©es divulguÃ©es, et la frÃ©quence maximale, malgrÃ© une erreur sur la page de rÃ©sultats Geekbench, atteint 4,8 GHz. La taille du cache L3 est de 18 Mo, ce qui concorde Ã©galement avec les informations prÃ©cÃ©dentes.

Concernant la partie graphique intÃ©grÃ©e, ce modÃ¨le devrait embarquer quatre unitÃ©s graphiques basÃ©es sur l'architecture Xe3. Bien que le processeur rivalise avec les processeurs mobiles Ryzen 7 en termes de puissance de calcul, ses performances graphiques ne sont pas directement comparables Ã  celles de la Radeon 860M. Cependant, le constructeur ne positionnera pas les ordinateurs portables Ã©quipÃ©s de ce processeur comme des solutions de jeu mobiles ; ces appareils seront clairement conÃ§us pour une utilisation bureautique nomade et offriront une longue autonomie. Il est nÃ©anmoins quelque peu dÃ©cevant que ce nouveau processeur intÃ¨gre un sous-systÃ¨me graphique aussi peu performant. Un systÃ¨me plus intÃ©ressant aurait Ã©tÃ© apprÃ©ciable.
