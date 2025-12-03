Test Sonic Wings Reunion (PS5) - Un shoot'em up qui ne fait pas honneur à ses racines

Publié le: 03/12/2025 @ 16:35:29: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Aero Fighters (Sonic Wings au Japon) est un représentant emblématique des shoot'em up des années 1990, contribuant à populariser le genre. Successeur spirituel de Turbo Force (1991), il a dominé les ventes pendant des mois, ce qui explique sa sortie ultérieure sur Super Nintendo. Son succès reposait principalement sur ses personnages inspirés des mangas, sa puissance de feu personnalisable et améliorable, et ses niveaux partiellement générés aléatoirement. Ironie du sort, le portage sur console n'a pas rencontré le succès escompté et a été sévèrement critiqué, notamment pour ses ralentissements et sa monotonie. Quoi qu'il en soit, la série a connu d'innombrables suites en arcade. Cependant, Shin Nakamura, le créateur d'Aero Wings, n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de développer des suites pour la Neo Geo, alors considérée comme la plateforme de référence, car l'adaptation du gameplay sur écran vertical s'avérait plus complexe. Avec certains de ses collègues, il décida de fonder Psyko, et tous les membres de l'équipe originale ne participèrent pas aux épisodes suivants. Malgré tout, les suites connurent un beau succès jusqu'en 1998, ciblant également d'autres plateformes que l'arcade, comme la PlayStation et la Sega Saturn. Après 1998, la série connut une longue période de déclin, avant de tenter un retour en force vingt-cinq ans plus tard avec une suite prometteuse (?) intitulée Sonic Wings Reunion.
Liens
Lire l'article (2 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-12Test Tomb Raider : Definitive Edition (Nintendo Switch) - Un portage tardif sur la console hybride
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité