Test Sonic Wings Reunion (PS5) - Un shoot'em up qui ne fait pas honneur à ses racines

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Sonic Wings Reunion (PS5) - Un shoot'em up qui ne fait pas honneur à ses r...
Publié le: 03/12/2025 @ 16:35:29: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosAero Fighters (Sonic Wings au Japon) est un représentant emblématique des shoot'em up des années 1990, contribuant à populariser le genre. Successeur spirituel de Turbo Force (1991), il a dominé les ventes pendant des mois, ce qui explique sa sortie ultérieure sur Super Nintendo. Son succès reposait principalement sur ses personnages inspirés des mangas, sa puissance de feu personnalisable et améliorable, et ses niveaux partiellement générés aléatoirement. Ironie du sort, le portage sur console n'a pas rencontré le succès escompté et a été sévèrement critiqué, notamment pour ses ralentissements et sa monotonie. Quoi qu'il en soit, la série a connu d'innombrables suites en arcade. Cependant, Shin Nakamura, le créateur d'Aero Wings, n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée de développer des suites pour la Neo Geo, alors considérée comme la plateforme de référence, car l'adaptation du gameplay sur écran vertical s'avérait plus complexe. Avec certains de ses collègues, il décida de fonder Psyko, et tous les membres de l'équipe originale ne participèrent pas aux épisodes suivants. Malgré tout, les suites connurent un beau succès jusqu'en 1998, ciblant également d'autres plateformes que l'arcade, comme la PlayStation et la Sega Saturn. Après 1998, la série connut une longue période de déclin, avant de tenter un retour en force vingt-cinq ans plus tard avec une suite prometteuse (?) intitulée Sonic Wings Reunion.
« Les Européens recevront un Galaxy S26 m...
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-12Test Neon Inferno (PS5) - Un jeu d'action rétro qui a du style
02-12GTA Vice City a l'air d'une version remasterisée grâce aux fans
01-12Test Tomb Raider : Definitive Edition (Nintendo Switch) - Un portage tardif sur la console hybride
28-11Test Consume Me (PC) - Replongez dans votre adolescence
27-11Test Bob L'éponge: Les Titans Des Marées (PS5)- Saurez-vous empêcher les deux plus gros égos des Sept mers de se chamailler ?
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Sonic Wings Reunion (PS5) - Un shoot'em up qui ne fait pas honneur à ses racines
Mobile Mobile
Les Européens recevront un Galaxy S26 moins performant. Samsung réitère sa stratégie controversée.
Internet Internet
Cloudflare rencontre également des difficultés aujourd'hui : si un service internet tombe en panne, nous savons qui blâmer.
Sécurité Sécurité
Le piratage massif de 120 000 caméras de sécurité nous rappelle qu'on n'est jamais trop prudent.
Navigateurs Navigateurs
Chrome pour Android lance les onglets épinglés
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?