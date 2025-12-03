Les Européens recevront un Galaxy S26 moins performant. Samsung réitère sa stratégie controversée.

Samsung a annoncé le processeur Exynos 2600, sa première puce gravée en 2 nm GAA. L'entreprise a dévoilé une image teaser du SoC, confirmant ainsi que son développement est en cours. Il faudra cependant patienter pour obtenir plus de détails. Samsung indique que l'Exynos 2600 bénéficiera d'une architecture plus efficace et de solutions conçues pour optimiser les performances et réduire la consommation d'énergie. Le système devrait apporter des améliorations concrètes répondant aux préoccupations exprimées par les utilisateurs des processeurs précédents de cette gamme. Selon Samsung, la nouvelle puce sera plus efficace et consommera moins d'énergie grâce à sa technologie innovante « Heat Pass Block », qui agit comme un dissipateur thermique miniature et devrait réduire la température jusqu'à 30 % par rapport aux générations précédentes de processeurs. Cette solution permettra d'obtenir des performances supérieures et plus stables, notamment lors d'une utilisation prolongée.
Bien que Samsung se vante de sa nouvelle technologie GAA 2 nm et de ses améliorations en termes de performances et d'efficacité, les changements par rapport au précédent processus GAA 3 nm sont relativement mineurs : l'Exynos 2600 n'offrirait qu'une augmentation de performances de 5 % et une augmentation d'efficacité de 8 %. Bien que cela représente un pas en avant, la question demeure de savoir si ce sera suffisant pour une puce haut de gamme en 2026. Des processeurs comme l'Apple A19 Pro offrent une efficacité exceptionnelle, ce qui place la barre très haut, mais on espère que l'Exynos 2600 sera en mesure de rivaliser avec Apple et Qualcomm. Aucune information détaillée n'est encore disponible concernant les spécifications exactes de l'Exynos 2600. Samsung n'a annoncé ni date de sortie ni date de présentation des spécifications de la puce. Cependant, la simple diffusion de cette information laisse entrevoir la possibilité que ce processeur représente une avancée majeure dans le développement des SoC mobiles, et qu'il équipe potentiellement les appareils phares de Samsung, tels que le Galaxy S26.
Depuis quelque temps, des rumeurs circulent selon lesquelles les modèles phares de la gamme Galaxy S26 seraient équipés du processeur Exynos 2600 plutôt que du Snapdragon. Toutefois, tous les modèles ne bénéficieront probablement pas de ce SoC, et le constructeur adoptera une stratégie de répartition 50/50 entre l'Exynos 2600 et le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Par exemple, les modèles vendus en Europe seront dotés de l'Exynos 2600, tandis que ceux disponibles aux États-Unis, en Corée du Sud et en Chine seront équipés du Snapdragon. Pour de nombreux utilisateurs, opter pour un processeur Exynos sera inacceptable, ce qui pourrait impacter les ventes du Galaxy S26. Cependant, il est encore difficile de prédire les performances du nouvel Exynos, même s'il a le potentiel de rivaliser avec la concurrence. La fidélité à la marque Qualcomm joue néanmoins un rôle important.
Bien que Samsung se vante de sa nouvelle technologie GAA 2 nm et de ses améliorations en termes de performances et d'efficacité, les changements par rapport au précédent processus GAA 3 nm sont relativement mineurs : l'Exynos 2600 n'offrirait qu'une augmentation de performances de 5 % et une augmentation d'efficacité de 8 %. Bien que cela représente un pas en avant, la question demeure de savoir si ce sera suffisant pour une puce haut de gamme en 2026. Des processeurs comme l'Apple A19 Pro offrent une efficacité exceptionnelle, ce qui place la barre très haut, mais on espère que l'Exynos 2600 sera en mesure de rivaliser avec Apple et Qualcomm. Aucune information détaillée n'est encore disponible concernant les spécifications exactes de l'Exynos 2600. Samsung n'a annoncé ni date de sortie ni date de présentation des spécifications de la puce. Cependant, la simple diffusion de cette information laisse entrevoir la possibilité que ce processeur représente une avancée majeure dans le développement des SoC mobiles, et qu'il équipe potentiellement les appareils phares de Samsung, tels que le Galaxy S26.
Depuis quelque temps, des rumeurs circulent selon lesquelles les modèles phares de la gamme Galaxy S26 seraient équipés du processeur Exynos 2600 plutôt que du Snapdragon. Toutefois, tous les modèles ne bénéficieront probablement pas de ce SoC, et le constructeur adoptera une stratégie de répartition 50/50 entre l'Exynos 2600 et le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Par exemple, les modèles vendus en Europe seront dotés de l'Exynos 2600, tandis que ceux disponibles aux États-Unis, en Corée du Sud et en Chine seront équipés du Snapdragon. Pour de nombreux utilisateurs, opter pour un processeur Exynos sera inacceptable, ce qui pourrait impacter les ventes du Galaxy S26. Cependant, il est encore difficile de prédire les performances du nouvel Exynos, même s'il a le potentiel de rivaliser avec la concurrence. La fidélité à la marque Qualcomm joue néanmoins un rôle important.
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-11Les smartphones Samsung vont être équipés d'une application israélienne obligatoire. Les utilisateurs s'inquiètent des risques de perte de données.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité