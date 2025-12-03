Cloudflare rencontre également des difficultés aujourd'hui : si un service internet tombe en panne, nous savons qui blâmer.

Se connecter  
Publié le: 03/12/2025 @ 14:38:45: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetCloudflare connaît actuellement une nouvelle panne , après la grave interruption de service qui a paralysé Internet pour des millions d'utilisateurs dans le monde entier il y a quelques semaines . Peu après 9 heures ce matin, Cloudflare a annoncé qu'elle travaillait sur un problème avec sa fonctionnalité « Gestion des bots » qui pourrait impacter le blocage du trafic pour certains utilisateurs. Une heure plus tard, le message suivant est arrivé, cette fois concernant les services SaaS (logiciel en tant que service) de Cloudflare (comme ChatGPT , si vous voulez) :

Cloudflare a identifié et enquête sur un problème susceptible d'affecter plusieurs clients : les boutons du tableau de bord permettant de configurer une origine de secours personnalisée (Ajouter, Modifier, Actualiser, Supprimer) sont actuellement inopérants. Nous travaillons à la résolution de ce problème. Plus d'informations suivront prochainement.

En résumé, il existe un problème si grave qu'un rapport doit être ouvert, qui pourrait concerner « plusieurs clients » et qui, apparemment, s'ajoute à l'autre problème lié à la gestion des bots. Étant donné que Cloudflare prend en charge un large éventail de services différents, il est impossible de prédire avec exactitude combien et lesquels seront affectés par ces problèmes. Toutefois, si vous rencontrez des difficultés avec l'un de vos services cloud aujourd'hui , sachez au moins que vous n'êtes pas seul.
