Le piratage massif de 120 000 caméras de sécurité nous rappelle qu'on n'est jamais trop prudent.

Le piratage de plus de 120 000 caméras domestiques et commerciales en Corée du Sud ouvre un nouveau front dans la sécurité des objets connectés. L’enquête menée par les autorités locales montre comment l’utilisation d’identifiants faibles fragilise des outils censés protéger la vie privée . Cette affaire concerne des environnements particulièrement sensibles, notamment des domiciles privés , des salles de karaoké , des salles de sport et même une clinique gynécologique . La facilité avec laquelle les attaquants ont accédé aux flux vidéo souligne la fragilité de nombreux systèmes installés dans les réseaux domestiques et au-delà. Le média sud-coréen Chosun a reconstitué l'opération, attribuée à quatre suspects agissant indépendamment mais alimentant une même plateforme illicite. Les caméras visées étaient des appareils IP standard utilisés pour la surveillance d'intérieurs, d'enfants ou d'animaux, souvent configurés sans mesures de sécurité adéquates. Un suspect a piraté 63 000 caméras et généré 545 vidéos, vendues pour 35 millions de wons, soit plus de 20 000 euros. Un autre a compromis 70 000 appareils , produisant 648 vidéos , vendues pour 18 millions de wons. Selon Chosun, ils ont, à eux deux, généré plus de 60 % du contenu mis en ligne sur la plateforme au cours de l'année écoulée.
Les autorités ont également arrêté trois personnes accusées d'avoir acheté et visionné les vidéos. Park Woo-hyun , chef des enquêtes cybernétiques à l'Agence nationale de police, a qualifié les attaques contre les caméras IP de crimes très graves , soulignant que même le simple visionnage de contenu obtenu illégalement constitue un délit passible de poursuites. La police a contacté ou informé directement les personnes concernées dans 58 localités , en leur fournissant immédiatement des conseils pour sécuriser leurs appareils. Ces efforts comprennent également le retrait des vidéos mises en ligne et l'identification d'autres victimes. L'Agence nationale de police exhorte les utilisateurs à modifier immédiatement le mot de passe de leur caméra et à le mettre à jour régulièrement, considérant cela comme une mesure essentielle pour prévenir toute nouvelle intrusion. Cette recommandation souligne combien la protection des données repose encore sur des gestes simples mais souvent négligés , et constitue un avertissement pour toute personne installant de tels appareils à son domicile (mais elle est généralement valable pour tout appareil nécessitant des mises à jour régulières).
Les autorités ont également arrêté trois personnes accusées d'avoir acheté et visionné les vidéos. Park Woo-hyun , chef des enquêtes cybernétiques à l'Agence nationale de police, a qualifié les attaques contre les caméras IP de crimes très graves , soulignant que même le simple visionnage de contenu obtenu illégalement constitue un délit passible de poursuites. La police a contacté ou informé directement les personnes concernées dans 58 localités , en leur fournissant immédiatement des conseils pour sécuriser leurs appareils. Ces efforts comprennent également le retrait des vidéos mises en ligne et l'identification d'autres victimes. L'Agence nationale de police exhorte les utilisateurs à modifier immédiatement le mot de passe de leur caméra et à le mettre à jour régulièrement, considérant cela comme une mesure essentielle pour prévenir toute nouvelle intrusion. Cette recommandation souligne combien la protection des données repose encore sur des gestes simples mais souvent négligés , et constitue un avertissement pour toute personne installant de tels appareils à son domicile (mais elle est généralement valable pour tout appareil nécessitant des mises à jour régulières).
Liens
Lien (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
27-11Des pirates informatiques contournent le chiffrement de WhatsApp et Signal. La menace est bien réelle. 1
18-11Des pirates informatiques s'attaquent aux systèmes de Logitech. Un vol de données de 1,8 To est confirmé.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité