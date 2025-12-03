Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Chrome pour Android lance les onglets épinglés
Publié le: 03/12/2025 @ 14:36:40: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursGérer les onglets dans un navigateur mobile peut vite devenir chaotique , surtout lorsque le nombre de pages ouvertes augmente rapidement . La nouvelle fonctionnalité d'onglets épinglés de Chrome pour Android vise à atténuer ce problème en gardant les pages les plus utiles toujours au premier plan. Cette nouvelle fonctionnalité s'appuie sur une fonctionnalité déjà présente sur ordinateur et vise à offrir un accès immédiat au contenu dont vous avez le plus souvent besoin, sans vous perdre dans la liste complète des onglets. Google introduit également la prise en charge des onglets épinglés dans la version Android de Chrome, afin de maintenir les pages les plus importantes ouvertes. Cette fonctionnalité place l'onglet épinglé en haut de la liste, le distinguant visuellement du reste de votre navigation. Pour épingler un onglet, appuyez longuement sur l'aperçu et sélectionnez l'option correspondante dans le menu contextuel. Une fois activé, l'onglet apparaît dans une petite fenêtre pendant que vous faites défiler les autres pages ouvertes, ce qui vous permet de revenir plus facilement aux contenus fréquemment utilisés.

Google décrit cette solution comme un moyen d'enregistrer vos pages les plus consultées, des vérifications quotidiennes aux recherches de voyage, afin de les retrouver instantanément à l'ouverture du navigateur. L'entreprise intègre cette option aux autres fonctionnalités déjà disponibles sur les dernières versions d'Android, ainsi qu'aux mises à jour Android 16 QPR2 dont nous avons parlé dans d'autres articles. Globalement, l'arrivée de cette fonctionnalité rend l'expérience plus cohérente entre les navigateurs de bureau et mobiles, sans modifier la structure générale de l'interface. Les utilisateurs qui gèrent de nombreux onglets y trouveront ainsi un point d'appui supplémentaire, particulièrement utile lors de sessions de navigation intensives, à condition de remarquer cette nouveauté .
Le piratage massif de 120 000 caméras d... »« Android 16 QPR2 inaugure un nouveau ryth...
Plus d'actualités dans cette catégorie
24-11Comet de Perplexity débarque sur Android : le navigateur IA qui ambitionne de détrôner Chrome
20-11Vulnérabilité importante dans Google Chrome. Mettez à jour votre navigateur de toute urgence.
13-11Avec Chrome, n'importe quel téléphone Android peut fonctionner comme un ordinateur
12-11Microsoft accusé de pratiques déloyales dans la promotion du navigateur Edge
10-11Chrome affiche deux onglets côte à côte dans la même fenêtre. Voici comment activer le mode Split View.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Internet Internet
Cloudflare rencontre également des difficultés aujourd'hui : si un service internet tombe en panne, nous savons qui blâmer.
Sécurité Sécurité
Le piratage massif de 120 000 caméras de sécurité nous rappelle qu'on n'est jamais trop prudent.
Navigateurs Navigateurs
Chrome pour Android lance les onglets épinglés
Android Android
Android 16 QPR2 inaugure un nouveau rythme de mise à jour pour tous les smartphones
Vidéo Vidéo
YouTube Recap arrive pour pointer du doigt des habitudes dont nous ignorions l'existence.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?