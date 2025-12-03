Chrome pour Android lance les onglets épinglés

Publié le: 03/12/2025 @ 14:36:40: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Gérer les onglets dans un navigateur mobile peut vite devenir chaotique , surtout lorsque le nombre de pages ouvertes augmente rapidement . La nouvelle fonctionnalité d'onglets épinglés de Chrome pour Android vise à atténuer ce problème en gardant les pages les plus utiles toujours au premier plan. Cette nouvelle fonctionnalité s'appuie sur une fonctionnalité déjà présente sur ordinateur et vise à offrir un accès immédiat au contenu dont vous avez le plus souvent besoin, sans vous perdre dans la liste complète des onglets. Google introduit également la prise en charge des onglets épinglés dans la version Android de Chrome, afin de maintenir les pages les plus importantes ouvertes. Cette fonctionnalité place l'onglet épinglé en haut de la liste, le distinguant visuellement du reste de votre navigation. Pour épingler un onglet, appuyez longuement sur l'aperçu et sélectionnez l'option correspondante dans le menu contextuel. Une fois activé, l'onglet apparaît dans une petite fenêtre pendant que vous faites défiler les autres pages ouvertes, ce qui vous permet de revenir plus facilement aux contenus fréquemment utilisés.
Google décrit cette solution comme un moyen d'enregistrer vos pages les plus consultées, des vérifications quotidiennes aux recherches de voyage, afin de les retrouver instantanément à l'ouverture du navigateur. L'entreprise intègre cette option aux autres fonctionnalités déjà disponibles sur les dernières versions d'Android, ainsi qu'aux mises à jour Android 16 QPR2 dont nous avons parlé dans d'autres articles. Globalement, l'arrivée de cette fonctionnalité rend l'expérience plus cohérente entre les navigateurs de bureau et mobiles, sans modifier la structure générale de l'interface. Les utilisateurs qui gèrent de nombreux onglets y trouveront ainsi un point d'appui supplémentaire, particulièrement utile lors de sessions de navigation intensives, à condition de remarquer cette nouveauté .
Google décrit cette solution comme un moyen d'enregistrer vos pages les plus consultées, des vérifications quotidiennes aux recherches de voyage, afin de les retrouver instantanément à l'ouverture du navigateur. L'entreprise intègre cette option aux autres fonctionnalités déjà disponibles sur les dernières versions d'Android, ainsi qu'aux mises à jour Android 16 QPR2 dont nous avons parlé dans d'autres articles. Globalement, l'arrivée de cette fonctionnalité rend l'expérience plus cohérente entre les navigateurs de bureau et mobiles, sans modifier la structure générale de l'interface. Les utilisateurs qui gèrent de nombreux onglets y trouveront ainsi un point d'appui supplémentaire, particulièrement utile lors de sessions de navigation intensives, à condition de remarquer cette nouveauté .
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité