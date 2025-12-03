Android 16 QPR2 inaugure un nouveau rythme de mise à jour pour tous les smartphones

La nouvelle mise à jour Android 16 QPR2 marque un tournant pour le système d'exploitation de Google. L'entreprise entame en effet une phase où les mises à jour ne suivent plus un cycle annuel , mais sont déployées plus fréquemment. Cette information intéressera particulièrement les utilisateurs d'appareils Android autres que Pixel , qui sont souvent contraints d'attendre des mois avant de bénéficier de fonctionnalités déjà disponibles sur les modèles Google. Soyons clairs dès le départ : Android 16 QPR2 n’est pas une révolution, mais son véritable intérêt réside dans le changement de stratégie . Ce package introduit des extensions pour les notifications , les icônes et les écrans d’appel , mais surtout, il inaugure un cycle de mises à jour qui deviendra plus fréquent. Google a annoncé ce nouveau modèle en octobre 2024, expliquant que des mises à jour de la plateforme plus rapprochées permettent aux développeurs d'intégrer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités . L'ancien calendrier annuel obligeait souvent les fabricants tiers à patienter, creusant un fossé important entre le Pixel et le reste du marché .
Le nouveau calendrier de mises à jour repose sur deux séries de publications du SDK par an et sur le décalage des versions majeures. Android 16, par exemple, est arrivé au deuxième trimestre au lieu du troisième. Ceci s'ajoute aux mises à jour trimestrielles traditionnelles dédiées aux fonctionnalités système. L'objectif affiché de Google est de donner aux fabricants plus de temps pour préparer leurs appareils à la dernière version d'Android. Les Pixel continuent de recevoir les mises à jour en premier , mais l'écart entre les modèles devrait se réduire, permettant ainsi un déploiement plus large des nouvelles API. Dans un contexte où chaque retard freine l'adoption des dernières fonctionnalités, un cycle de développement plus rapide pourrait atténuer la fragmentation historique d'Android . Il reste à voir comment les différents constructeurs parviendront à s'adapter à ce nouveau rythme, mais pour l'instant, tout semble prometteur, du moins pour les acteurs majeurs comme Samsung .
Le nouveau calendrier de mises à jour repose sur deux séries de publications du SDK par an et sur le décalage des versions majeures. Android 16, par exemple, est arrivé au deuxième trimestre au lieu du troisième. Ceci s'ajoute aux mises à jour trimestrielles traditionnelles dédiées aux fonctionnalités système. L'objectif affiché de Google est de donner aux fabricants plus de temps pour préparer leurs appareils à la dernière version d'Android. Les Pixel continuent de recevoir les mises à jour en premier , mais l'écart entre les modèles devrait se réduire, permettant ainsi un déploiement plus large des nouvelles API. Dans un contexte où chaque retard freine l'adoption des dernières fonctionnalités, un cycle de développement plus rapide pourrait atténuer la fragmentation historique d'Android . Il reste à voir comment les différents constructeurs parviendront à s'adapter à ce nouveau rythme, mais pour l'instant, tout semble prometteur, du moins pour les acteurs majeurs comme Samsung .
Plus d'actualités dans cette catégorie
28-11Android prépare un hotspot aux performances révolutionnaires : la combinaison 2,4 + 6 GHz arrive.
26-11Waze est enfin disponible pour Android Auto : la limitation la plus agaçante de l'application a disparu.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité