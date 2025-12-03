YouTube Recap arrive pour pointer du doigt des habitudes dont nous ignorions l'existence.

YouTube lance un nouvel outil qui collecte des données annuelles sur les habitudes de visionnage et crée un récapitulatif instantané des préférences développées au cours de l'année. En clair, c'est Spotify Wrapped pour la vidéo. Cette fonctionnalité est lancée en premier lieu aux États-Unis et, selon la plateforme, sera disponible dans le monde entier plus tard cette semaine. Le service s'intègre directement à l'écran d'accueil et à la section « Vous » de l'application mobile YouTube. La nouvelle fonctionnalité Récapitulatif propose jusqu'à 12 fiches dédiées , chacune mettant en avant des éléments spécifiques de votre historique de visionnage. Ces fiches affichent vos chaînes les plus regardées, vos centres d'intérêt récurrents et l'évolution de vos préférences au cours de l'année. YouTube ajoute également à ces données une classification de personnalité , basée sur les habitudes de visionnage. Les catégories incluent des profils comme Aventurier, Développeur de compétences et Esprit créatif. Ces étiquettes reprennent une logique déjà utilisée sur d'autres services de streaming. Certaines statistiques concernent également la consommation de musique sur YouTube, avec une liste des artistes et des titres les plus écoutés. L'entreprise précise toutefois que cette fonctionnalité ne remplace pas le récapitulatif dédié à l' application YouTube Music , qui continue de proposer un résumé indépendant contenant des données sur les genres, les titres et les podcasts.
Pour célébrer le lancement du Récapitulatif, YouTube a également publié des classements des contenus les plus visionnés aux États-Unis. Parmi les données les plus marquantes, on note la confirmation de MrBeast comme créateur le plus populaire de l'année, tandis que le podcast « The Joe Rogan Experience » domine le classement des émissions les plus écoutées. YouTube signale également une différence entre les classements généraux des chansons les plus écoutées et ceux dédiés aux vidéos courtes : la bande originale K-Pop de Demon Hunters domine les premiers, mais n’est pas aussi répandue dans les vidéos courtes. L'arrivée de la version vidéo Recap n'est, en résumé, qu'une autre façon, certes peu originale, de maintenir la curiosité et l'intérêt pour la plateforme, même si l'utilité réelle de ces résumés dépendra de la façon dont chacun interprète ses propres habitudes numériques.
