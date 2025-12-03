Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Des problèmes graves affectant Windows 11 touchent des millions d'ordinateurs. ...
Publié le: 03/12/2025 @ 14:32:48: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsEncore un problème avec Windows. Les bugs présents dans la version précédente sont toujours là. Des problèmes affectent des éléments essentiels comme l'Explorateur de fichiers et le menu Démarrer. Il s'avère que Windows 11 25H2 est affecté par le même problème que la version 24H2. La raison est simple : les deux versions reposent sur la même base de code et la même branche de maintenance. Microsoft ne cache pas l'existence de ces bogues et précise que la mise à jour d'octobre (KB5066835) pour Windows 11 25H2 en est également atteinte. Pire encore, le problème persiste, car la mise à jour KB5070311 n'a pas non plus corrigé ces bogues. Mais de quoi s'agit-il exactement, et quelles sont les conséquences de ces bogues ? Ils sont liés à l'interface utilisateur. Plus précisément, ils provoquent des problèmes avec les applications basées sur XAML. Cela inclut le menu Démarrer, l'Explorateur de fichiers, la Recherche, et même la barre des tâches et les Paramètres système.

D'après Microsoft, ce problème affecte principalement les environnements d'entreprise, et ce, de façon limitée. Les environnements gérés sont également touchés. Quant aux utilisateurs individuels, le géant technologique indique que les problèmes d'interface utilisateur sont peu probables. Cependant, il n'exclut pas leur survenue. Une solution consiste à redémarrer le service hôte de l'infrastructure shell, SIHost.exe. Les erreurs et les bogues sont inhérents à presque tous les processus de développement logiciel. Cependant, ceux liés au système d'exploitation sont particulièrement graves et agaçants. Heureusement, cette fois-ci, du moins pour les utilisateurs réguliers, les problèmes d'interface utilisateur devraient être rares. Mais il s'avère que les utilisateurs ne sont pas si pressés de passer à Windows 11. Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 .
YouTube Recap arrive pour pointer du doi... »« Outlook plante à nouveau. Cette fois-ci...
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-12Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 malgré la fin du support
02-12Windows 11 consomme de plus en plus de ressources : L'Explorateur Windows absorbe une quantité importante de RAM
01-12Microsoft modifie la façon dont les applications sont mises à jour dans Windows 11
26-11Chute de moitié des FPS dans les jeux ? C’est juste une mise à jour de Windows 11.
21-11Le 20 novembre a marqué le 40e anniversaire de la sortie de Windows 1.0
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Internet Internet
Cloudflare rencontre également des difficultés aujourd'hui : si un service internet tombe en panne, nous savons qui blâmer.
Sécurité Sécurité
Le piratage massif de 120 000 caméras de sécurité nous rappelle qu'on n'est jamais trop prudent.
Navigateurs Navigateurs
Chrome pour Android lance les onglets épinglés
Android Android
Android 16 QPR2 inaugure un nouveau rythme de mise à jour pour tous les smartphones
Vidéo Vidéo
YouTube Recap arrive pour pointer du doigt des habitudes dont nous ignorions l'existence.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?