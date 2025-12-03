Encore un problème avec Windows. Les bugs présents dans la version précédente sont toujours là. Des problèmes affectent des éléments essentiels comme l'Explorateur de fichiers et le menu Démarrer. Il s'avère que Windows 11 25H2 est affecté par le même problème que la version 24H2. La raison est simple : les deux versions reposent sur la même base de code et la même branche de maintenance. Microsoft ne cache pas l'existence de ces bogues et précise que la mise à jour d'octobre (KB5066835) pour Windows 11 25H2 en est également atteinte. Pire encore, le problème persiste, car la mise à jour KB5070311 n'a pas non plus corrigé ces bogues. Mais de quoi s'agit-il exactement, et quelles sont les conséquences de ces bogues ? Ils sont liés à l'interface utilisateur. Plus précisément, ils provoquent des problèmes avec les applications basées sur XAML. Cela inclut le menu Démarrer, l'Explorateur de fichiers, la Recherche, et même la barre des tâches et les Paramètres système.
D'après Microsoft, ce problème affecte principalement les environnements d'entreprise, et ce, de façon limitée. Les environnements gérés sont également touchés. Quant aux utilisateurs individuels, le géant technologique indique que les problèmes d'interface utilisateur sont peu probables. Cependant, il n'exclut pas leur survenue. Une solution consiste à redémarrer le service hôte de l'infrastructure shell, SIHost.exe. Les erreurs et les bogues sont inhérents à presque tous les processus de développement logiciel. Cependant, ceux liés au système d'exploitation sont particulièrement graves et agaçants. Heureusement, cette fois-ci, du moins pour les utilisateurs réguliers, les problèmes d'interface utilisateur devraient être rares. Mais il s'avère que les utilisateurs ne sont pas si pressés de passer à Windows 11. Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 .
D'après Microsoft, ce problème affecte principalement les environnements d'entreprise, et ce, de façon limitée. Les environnements gérés sont également touchés. Quant aux utilisateurs individuels, le géant technologique indique que les problèmes d'interface utilisateur sont peu probables. Cependant, il n'exclut pas leur survenue. Une solution consiste à redémarrer le service hôte de l'infrastructure shell, SIHost.exe. Les erreurs et les bogues sont inhérents à presque tous les processus de développement logiciel. Cependant, ceux liés au système d'exploitation sont particulièrement graves et agaçants. Heureusement, cette fois-ci, du moins pour les utilisateurs réguliers, les problèmes d'interface utilisateur devraient être rares. Mais il s'avère que les utilisateurs ne sont pas si pressés de passer à Windows 11. Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 .
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-12Windows 11 consomme de plus en plus de ressources : L'Explorateur Windows absorbe une quantité importante de RAM
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité