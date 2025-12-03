Outlook plante à nouveau. Cette fois-ci, cela affecte les feuilles de calcul Excel.

Se connecter  
Outlook plante à nouveau. Cette fois-ci, cela affecte les feuilles de calcul Ex...
Publié le: 03/12/2025 @ 01:02:23: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftOutlook, un outil utilisé quotidiennement dans les bureaux du monde entier, rencontre un nouveau problème. Cette fois-ci, le client de messagerie refuse de fonctionner avec les feuilles de calcul Excel. Les services financiers et comptables qui utilisent quotidiennement des fichiers XLSX rencontrent des messages d'erreur et le programme ne répond plus. Microsoft a commencé à tester un correctif. Cependant, des signalements de pièces jointes non fonctionnelles continuent d'affluer. « Nous avons mis au point un correctif qui résout le problème d'encodage manquant dans les requêtes d'ouverture de fichiers. Nous le testons actuellement afin de comprendre l'origine de cette erreur d'encodage », a déclaré le géant. Ce problème affecte la nouvelle version d'Outlook et se manifeste par un plantage lors de l'ouverture des fichiers Excel joints aux messages. L'utilisateur tente d'ouvrir le fichier, rencontre une erreur et se retrouve bloqué. Apparu fin novembre 2025, le problème persiste depuis plusieurs jours, malgré l'annonce antérieure par Microsoft d'un correctif prêt à être déployé. Outlook est depuis longtemps l'un des composants les plus emblématiques de Windows. Son histoire remonte à la fin des années 1990, lorsque Outlook Express est devenu l'outil de messagerie par défaut de Windows 98.

Microsoft signale que la vulnérabilité affecte principalement les utilisateurs d'Exchange Online. Elle a identifié la cause comme étant un encodage incorrect des noms de fichiers Excel, en particulier ceux contenant des caractères non ASCII. De ce fait, Outlook est incapable d'analyser les demandes d'ouverture de documents. Dans une déclaration officielle, l'entreprise souligne qu'elle teste actuellement un correctif et s'efforce de déterminer l'origine de ce défaut d'encodage. L'ampleur de la panne et le nombre de comptes affectés n'ont pas encore été communiqués. En attendant la mise à jour, les utilisateurs doivent se contenter de la version web d'Outlook ou télécharger les fichiers sur leur ordinateur pour les ouvrir avec les applications Office. Ces solutions sont loin d'être pratiques, notamment pour les entreprises dont l'activité repose sur le traitement rapide des données comptables et financières.
