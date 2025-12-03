Firefox teste actuellement une fonctionnalité qui sera utile aux utilisateurs passant à Windows 11.

Mozilla teste une nouvelle fonctionnalité de sauvegarde dans Firefox destinée aux utilisateurs de Windows 10 qui passent à Windows 11. L'objectif de cette fonctionnalité est de protéger leurs données de navigation pendant la migration, période au cours de laquelle de nombreuses personnes envisagent de changer de navigateur. Après la mise à jour, Firefox peut afficher un onglet sur la page d'accueil invitant les utilisateurs à sauvegarder leurs données. Deux options s'offrent à eux : la synchronisation avec un compte Firefox ou l'enregistrement local des données sur leur ordinateur. Ces deux options permettent de protéger les mots de passe, les marque-pages et autres données. La procédure de sauvegarde vous permet de choisir entre une configuration simplifiée incluant les favoris, l'historique et les paramètres, et une sauvegarde complète protégeant en outre vos mots de passe et informations de paiement. Pour une sauvegarde complète, vous devez définir un mot de passe afin de chiffrer vos données. Les utilisateurs peuvent choisir l'emplacement de sauvegarde, mais il est recommandé de l'enregistrer sur OneDrive, ce qui facilite le transfert ultérieur des données vers un nouvel ordinateur. Une fois la sauvegarde créée, Firefox la mettra à jour régulièrement et les utilisateurs pourront consulter les données enregistrées.
Cette fonctionnalité vise à faciliter la transition vers un nouveau système d'exploitation en permettant le transfert de données telles que les favoris et l'historique, sans avoir à copier manuellement les profils. Mozilla introduit également une option permettant de réinstaller le navigateur s'il est désinstallé lors de la mise à niveau vers Windows 11. Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase de test, Mozilla prévoit de permettre aux utilisateurs de restaurer facilement leurs données après une migration afin d'éviter toute perte de données et d'améliorer l'expérience Firefox sur les nouveaux appareils.
