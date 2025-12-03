Se connecter  
WebGPU est disponible dans tous les principaux navigateurs.
MatérielAu cours de la dernière décennie, les grandes entreprises technologiques ont collaboré pour remplacer WebGL par une nouvelle API graphique pour PC et appareils mobiles. WebGPU, lancée il y a deux ans dans Google Chrome et Microsoft Edge, est désormais également prise en charge par Mozilla Firefox et Apple Safari. WebGPU permet aux navigateurs web d'accéder à la carte graphique d'un appareil et d'exécuter des applications avancées impossibles à réaliser avec WebGL. Ce nouvel outil permet aux navigateurs d'effectuer des calculs liés aux modèles d'apprentissage automatique, au traitement vidéo, aux simulations physiques et à d'autres tâches gourmandes en ressources de calcul. Selon Google, « WebGPU ouvre une nouvelle ère pour le calcul haute performance et le rendu graphique sur le Web en offrant un accès direct aux fonctionnalités modernes des GPU, auparavant limitées par des API héritées comme WebGL. Ses principales applications sont le rendu et le traitement graphique 3D avancés, permettant la création de jeux plus riches et plus réalistes, de visualisations de données complexes et d'outils d'édition avancés directement dans le navigateur. »

Microsoft, Google et Mozilla misent tous sur l'intelligence artificielle et l'appliquent avec enthousiasme à cet outil. Ce n'est toutefois qu'un début, car des travaux sont en cours pour développer des agents d'IA capables de concurrencer les solutions d'OpenAI telles qu'Atlas et Perplexity, qui privilégient l'intégration des modèles de langage aux navigateurs web. WebGPU offre aux navigateurs web des gains de performance significatifs en JavaScript. Son API permet de tripler les performances des modèles d'inférence d'apprentissage automatique. De plus, WebGPU s'intègre parfaitement avec Direct3D 12 sous Windows, Metal sur les systèmes Apple et Vulkan, ce qui le rend compatible avec plusieurs plateformes. WebGL n'ayant pas été conçu pour les cartes graphiques modernes, ses limitations, conjuguées à la disparité croissante des performances graphiques entre les navigateurs, ont nécessité la création d'une nouvelle solution. Le projet WebGPU a vu le jour en 2017 et son développement a duré plusieurs années ; les premiers tests se sont donc fait attendre.

WebGPU prend en charge des bibliothèques telles que Babylon.js, PlayCanvas, ONNX Runtime, React Native, Three.js, Transformers.js, TypeGPU et Unity. WebGPU a le potentiel de devenir la base des applications web nécessitant une grande puissance de calcul, offrant aux utilisateurs de navigateurs web des possibilités bien plus grandes en matière de graphisme, d'intelligence artificielle et de calcul.
