Samsung développe un concurrent à l'iPhone pliable.

À en juger par le nombre croissant de fuites, Samsung pourrait dévoiler non pas un, mais deux smartphones pliables de type livre l'année prochaine. Il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse, mais elle repose sur le développement actif par la société d'un appareil portant le numéro de modèle SM-F971. Cet appareil, dont le nom de code est H8, n'a aucun lien avec le Fold8, désigné SM-F976 et portant le nom de code Q8. De plus, le SM-F971 appartient spécifiquement à la gamme Galaxy Z Fold, et non à la gamme Flip, car les modèles à clapet commencent toujours par le chiffre 7, et non 9. Et voici l'élément le plus intrigant : le Galaxy Z Flip FE porte le numéro de modèle SM-F761. Si Samsung commercialise le Flip FE 2, il sera désigné SM-F771 – la société incrémentant le chiffre central chaque année.
Comme nous le savons, le premier chiffre indique le type de boîtier, et pour le Flip, il s'agit du 7. Il est donc logique de supposer que le SM-F971 pourrait être le Galaxy Z Fold FE : il utilise le même format de numérotation, à la différence que le 7 est remplacé par le 9, ce qui correspond à une forme de livre. Une autre théorie existe. Certaines sources affirment que le SM-F971 serait le premier appareil à adopter un nouveau format : toujours de type livre, mais avec un écran externe au format 18:9 et un écran interne carré et flexible. Samsung concevrait ce Fold pour concurrencer le futur iPhone pliable, dont la sortie est également prévue l'année prochaine et qui, selon les rumeurs, serait doté d'un écran externe plus large que celui du Galaxy Z Fold7. Bien sûr, il est impossible d'en être certain pour le moment, mais le constructeur cherche clairement à suivre l'évolution du marché des smartphones.
Comme nous le savons, le premier chiffre indique le type de boîtier, et pour le Flip, il s'agit du 7. Il est donc logique de supposer que le SM-F971 pourrait être le Galaxy Z Fold FE : il utilise le même format de numérotation, à la différence que le 7 est remplacé par le 9, ce qui correspond à une forme de livre. Une autre théorie existe. Certaines sources affirment que le SM-F971 serait le premier appareil à adopter un nouveau format : toujours de type livre, mais avec un écran externe au format 18:9 et un écran interne carré et flexible. Samsung concevrait ce Fold pour concurrencer le futur iPhone pliable, dont la sortie est également prévue l'année prochaine et qui, selon les rumeurs, serait doté d'un écran externe plus large que celui du Galaxy Z Fold7. Bien sûr, il est impossible d'en être certain pour le moment, mais le constructeur cherche clairement à suivre l'évolution du marché des smartphones.
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-11Les smartphones Samsung vont être équipés d'une application israélienne obligatoire. Les utilisateurs s'inquiètent des risques de perte de données.
14-11Google débloque enfin l'enregistrement des appels sur les Pixel : voici les modèles compatibles.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité