Samsung développe un concurrent à l'iPhone pliable.
Publié le: 02/12/2025 @ 19:02:06: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileÀ en juger par le nombre croissant de fuites, Samsung pourrait dévoiler non pas un, mais deux smartphones pliables de type livre l'année prochaine. Il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse, mais elle repose sur le développement actif par la société d'un appareil portant le numéro de modèle SM-F971. Cet appareil, dont le nom de code est H8, n'a aucun lien avec le Fold8, désigné SM-F976 et portant le nom de code Q8. De plus, le SM-F971 appartient spécifiquement à la gamme Galaxy Z Fold, et non à la gamme Flip, car les modèles à clapet commencent toujours par le chiffre 7, et non 9. Et voici l'élément le plus intrigant : le Galaxy Z Flip FE porte le numéro de modèle SM-F761. Si Samsung commercialise le Flip FE 2, il sera désigné SM-F771 – la société incrémentant le chiffre central chaque année.

Comme nous le savons, le premier chiffre indique le type de boîtier, et pour le Flip, il s'agit du 7. Il est donc logique de supposer que le SM-F971 pourrait être le Galaxy Z Fold FE : il utilise le même format de numérotation, à la différence que le 7 est remplacé par le 9, ce qui correspond à une forme de livre. Une autre théorie existe. Certaines sources affirment que le SM-F971 serait le premier appareil à adopter un nouveau format : toujours de type livre, mais avec un écran externe au format 18:9 et un écran interne carré et flexible. Samsung concevrait ce Fold pour concurrencer le futur iPhone pliable, dont la sortie est également prévue l'année prochaine et qui, selon les rumeurs, serait doté d'un écran externe plus large que celui du Galaxy Z Fold7. Bien sûr, il est impossible d'en être certain pour le moment, mais le constructeur cherche clairement à suivre l'évolution du marché des smartphones.
