Test Neon Inferno (PS5) - Un jeu d'action rétro qui a du style

Dans les années 1980 et 1990, outre le beat 'em up, un autre genre de jeu vidéo a connu un essor fulgurant : le run-and-gun . Alors que le beat 'em up privilégiait le combat au corps à corps ou l'utilisation d'armes de mêlée, le run-and-gun mettait l'accent sur les armes à feu. Deux titres qui ont contribué à populariser ce genre sont Contra et Metal Slug SLUG. Zenovia Interactive , un studio de développement new-yorkais, ambitionne de faire revivre ce genre oublié avec une nouvelle licence : Neon Inferno . Loin de se contenter de copier les titres existants, le studio compte y intégrer de nouvelles mécaniques pour rendre le genre plus innovant que jamais. Dans trente ans, soit aux alentours de 2050, New York est en proie à une guerre intestine. Les organisations criminelles contrôlent quatre des cinq arrondissements et s'affrontent sans merci, ainsi que la police corrompue de New York, dans une lutte acharnée pour le pouvoir. Une jeune famille mafieuse fait son apparition dans cette dystopie, cherchant à consolider son emprise et à conquérir la suprématie. Angelo Morano et Mariana Vitti , deux tueurs à gages engagés par Don Venatori pour assassiner des cibles appartenant à un syndicat rival, doivent se frayer un chemin dans tous les recoins de cette zone hyper-métropolitaine : des bidonvilles misérables, où la police et les gangs se livrent une guerre brutale qui ravage des quartiers entiers, aux jardins clos et illuminés de néons du centre de Manhattan, où les classes supérieures et les législateurs paresseux passent leur temps.
