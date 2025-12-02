GTA Vice City a l'air d'une version remasterisée grâce aux fans

Publié le: 02/12/2025 @ 16:47:05: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Les moddeurs développent non seulement GTA 4, mais aussi GTA : Vice City, qui a bénéficié d'une version Nextgen Edition. Celle-ci apporte des améliorations graphiques significatives, rendant l'expérience de jeu dans Vice City encore plus agréable. La trilogie GTA a mal vieilli, et Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition n'a fait qu'empirer les choses. De ce fait, nous devons compter sur les joueurs pour redécouvrir les anciens opus de la série emblématique de Rockstar Games. Et si GTA 4 est souvent évoqué dans ce contexte, GTA : Vice City n'est pas tombé dans l'oubli et bénéficiera lui aussi d'une version next-gen. GTA : Vice City Nextgen Edition est une version remasterisée par des fans du jeu culte, créée par Revolution Team avec le moteur RAGE. Grâce au nouveau mod RTX Remix, elle offre une qualité encore supérieure. Bien que cette édition ne propose pas de véritable révolution graphique next-gen, elle introduit des changements visuels significatifs qui pourraient surprendre les joueurs de la version originale. Le mod RTX Remix, présenté dans une nouvelle vidéo de MxBenchmarkPC, utilise la technologie de lancer de rayons pour créer des effets lumineux plus réalistes. Une comparaison avant/après met clairement en évidence le gain de qualité significatif apporté par ce mod. En revanche, l'amélioration de la qualité d'image a un coût important en termes de performances. Le lancer de rayons, bien qu'améliorant considérablement la qualité du jeu, est très gourmand en ressources, ce qui entraîne des chutes de framerate même sur les ordinateurs équipés des processeurs les plus récents et les plus puissants, comme l'AMD Ryzen 7 9800X3D. Maintenir 60 images par seconde sur de telles machines représente un véritable défi.
Vice City Nextgen Edition avec le mod RTX Remix fonctionne en résolution 4K ou 1440p et prend en charge NVIDIA DLSS en modes Performance et Équilibré. Pour atteindre 60 images par seconde, la génération d'images et, bien sûr, le DLSS sont nécessaires. Il est important de noter que ce mod n'est pas disponible au téléchargement sur des sites populaires comme mod.db ; seuls certains utilisateurs peuvent donc en profiter. Les mods RTX Remix pour GTA 4 et Nextgen Edition pour Grand Theft Auto : Vice City illustrent parfaitement le talent des moddeurs, qui redonnent vie à des jeux classiques et les modernisent. Les développeurs de GTA The Trilogy – The Definitive Edition auraient beaucoup à apprendre d'eux. Le mod GTA 4 RTX Remix Compatibility, qui améliore les graphismes du jeu, est désormais accessible à tous. L'installation est désormais automatique, sans avoir à déplacer manuellement les fichiers. Ce mod est assez gourmand en ressources et nécessite une configuration matérielle puissante ; dans une vidéo, il était difficile de maintenir 60 images par seconde, même avec une RTX 5080.
Vice City Nextgen Edition avec le mod RTX Remix fonctionne en résolution 4K ou 1440p et prend en charge NVIDIA DLSS en modes Performance et Équilibré. Pour atteindre 60 images par seconde, la génération d'images et, bien sûr, le DLSS sont nécessaires. Il est important de noter que ce mod n'est pas disponible au téléchargement sur des sites populaires comme mod.db ; seuls certains utilisateurs peuvent donc en profiter. Les mods RTX Remix pour GTA 4 et Nextgen Edition pour Grand Theft Auto : Vice City illustrent parfaitement le talent des moddeurs, qui redonnent vie à des jeux classiques et les modernisent. Les développeurs de GTA The Trilogy – The Definitive Edition auraient beaucoup à apprendre d'eux. Le mod GTA 4 RTX Remix Compatibility, qui améliore les graphismes du jeu, est désormais accessible à tous. L'installation est désormais automatique, sans avoir à déplacer manuellement les fichiers. Ce mod est assez gourmand en ressources et nécessite une configuration matérielle puissante ; dans une vidéo, il était difficile de maintenir 60 images par seconde, même avec une RTX 5080.
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-12Test Tomb Raider : Definitive Edition (Nintendo Switch) - Un portage tardif sur la console hybride
27-11Test Bob L'éponge: Les Titans Des Marées (PS5)- Saurez-vous empêcher les deux plus gros égos des Sept mers de se chamailler ?
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité