Android XR : l’événement du 8 décembre mettra en lumière les casques, les lunettes et Gemini.

Android XR : l’événement du 8 décembre mettra en lumière les casques, les ...
Publié le: 02/12/2025 @ 14:42:56: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidLe compte à rebours avant la présentation des nouvelles fonctionnalités dédiées à Android XR a commencé. Google a annoncé une diffusion en direct le 8 décembre , un moment crucial pour comprendre l' évolution de la plateforme destinée aux casques et lunettes connectées . La page teaser publiée sur le site web Android présente une série d' indices , accompagnée de la possibilité d'activer un rappel pour ce que Google appelle « les mises à jour les plus importantes de la plateforme XR ». L'émission en direct s'intitule « The Android Show » (une série populaire déjà diffusée par le passé), mais cette fois-ci en version XR. Elle proposera du contenu dédié aux lunettes , visières et solutions intermédiaires . La présentation durera trente minutes et débutera à 19h00 . Google accorde également une attention particulière au rôle de Gemini , qui est désormais de plus en plus au cœur de chacun de ses produits, et qui aura également son rôle à jouer dans ces nouveaux « casques », ce qui est finalement tout à fait justifié. La vidéo promotionnelle d'Android fait également un clin d'œil au Samsung Galaxy XR , déjà disponible sur le marché. La page met en avant les applications compatibles et montre le robot Android classique portant le casque.



Les informations préliminaires laissent présager une mise à jour majeure des fonctionnalités des casques Android XR. Le Galaxy XR, lancé aux États-Unis en octobre, offre une expérience logicielle similaire à celle présentée par Google en décembre 2024. Google pourrait également consacrer de l'espace aux produits à venir d'autres fabricants, tels que le projet XREAL Aura , attendu l'année prochaine, mais il y aura probablement aussi le lancement, ou au moins la présentation, des premières lunettes avec Android XR, pour concurrencer les Ray-Ban Meta . En ce sens, Gemini Live devrait jouer un rôle central en tant que support vocal continu, nous permettant d'interagir avec lui en fonction de ce que les lunettes (c'est-à-dire nous) regardent.
