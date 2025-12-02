Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 malgré la fin du support

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 malgré la fin du ...
Publié le: 02/12/2025 @ 14:40:18: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsBien que le support standard de Windows 10 ait pris fin en octobre, le système reste remarquablement performant. Selon les données fournies par Dell, environ un milliard d'ordinateurs dans le monde fonctionnent encore sous Windows 10. Il semble que convaincre les utilisateurs de passer au système d'exploitation plus récent soit beaucoup plus difficile que prévu par Microsoft. Lors de la récente conférence sur les résultats de Dell, le PDG Jeffrey Clarke a révélé qu'environ 500 millions d'ordinateurs Windows ne répondent pas aux exigences matérielles de Windows 11. Par ailleurs, un demi-milliard d'appareils sont techniquement compatibles avec la mise à jour, mais leurs propriétaires ne l'ont pas encore effectuée. Pour les fabricants de matériel, ces deux groupes représentent des clients potentiels. D'après les dernières données de StatCounter, Windows 11 détient déjà 53,79 % du marché des ordinateurs de bureau, tandis que Windows 10 conserve une solide part de 42,62 %. Les versions plus anciennes ont quasiment disparu, et le légendaire Windows 7, par exemple, reste sous la barre des 3 %. Cela signifie que malgré la « fin d'une ère » officielle de Windows 10, le marché est de facto partagé entre les deux systèmes les plus récents de Microsoft.

Une migration massive depuis Windows 10 n'a jamais été envisageable. Microsoft a lancé un programme de mises à jour de sécurité étendues qui fournit des correctifs critiques pendant une année supplémentaire. Les utilisateurs de OneDrive peuvent en bénéficier gratuitement, tandis que les autres doivent s'acquitter d'un paiement unique de 30 $ ou de 1 000 points Microsoft Rewards. Cela réduit considérablement la pression pour une migration immédiate. Même sans ce programme, il serait difficile d'espérer que des centaines de millions d'utilisateurs migrent simultanément vers le nouveau système. Certains minimisent les risques liés à l'absence de mises à jour, tandis que d'autres, par habitude, s'accrochent aux anciennes solutions. De plus, de nombreuses applications et services sont encore compatibles avec Windows 10, ce qui ne fait que renforcer l'idée que ce changement n'est pas urgent.

Windows 11, lancé fin 2021, a suscité la controverse dès sa sortie en raison de ses exigences matérielles restrictives. L'obligation d'utiliser une puce TPM 2.0 et les limitations du processeur ont empêché la mise à jour officielle de nombreux ordinateurs pourtant performants. Pour beaucoup d'utilisateurs qui ne souhaitent pas recourir à des solutions de contournement non officielles (ou qui n'en ont pas connaissance), cela implique l'achat de nouveau matériel, une situation naturellement frustrante qui ralentit d'autant plus le processus de migration.
Android XR : l’événement du 8 décem... »« Windows 11 consomme de plus en plus de r...
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-12Windows 11 consomme de plus en plus de ressources : L'Explorateur Windows absorbe une quantité importante de RAM
01-12Microsoft modifie la façon dont les applications sont mises à jour dans Windows 11
26-11Chute de moitié des FPS dans les jeux ? C’est juste une mise à jour de Windows 11.
21-11Le 20 novembre a marqué le 40e anniversaire de la sortie de Windows 1.0
21-11Microsoft reconnaît des problèmes avec Windows 11. Des erreurs affectent des fonctions système essentielles.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Android Android
Android XR : l’événement du 8 décembre mettra en lumière les casques, les lunettes et Gemini.
Windows Windows
Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 malgré la fin du support
Windows Windows
Windows 11 consomme de plus en plus de ressources : L'Explorateur Windows absorbe une quantité importante de RAM
Mobile Mobile
Le Galaxy S26 pourrait coûter une fortune. Tout cela est dû au conflit chez Samsung.
Consoles Consoles
Sony corrige discrètement un problème critique de la PS5, les anciennes consoles sont menacées
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?