Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 malgré la fin du support

Bien que le support standard de Windows 10 ait pris fin en octobre, le système reste remarquablement performant. Selon les données fournies par Dell, environ un milliard d'ordinateurs dans le monde fonctionnent encore sous Windows 10. Il semble que convaincre les utilisateurs de passer au système d'exploitation plus récent soit beaucoup plus difficile que prévu par Microsoft. Lors de la récente conférence sur les résultats de Dell, le PDG Jeffrey Clarke a révélé qu'environ 500 millions d'ordinateurs Windows ne répondent pas aux exigences matérielles de Windows 11. Par ailleurs, un demi-milliard d'appareils sont techniquement compatibles avec la mise à jour, mais leurs propriétaires ne l'ont pas encore effectuée. Pour les fabricants de matériel, ces deux groupes représentent des clients potentiels. D'après les dernières données de StatCounter, Windows 11 détient déjà 53,79 % du marché des ordinateurs de bureau, tandis que Windows 10 conserve une solide part de 42,62 %. Les versions plus anciennes ont quasiment disparu, et le légendaire Windows 7, par exemple, reste sous la barre des 3 %. Cela signifie que malgré la « fin d'une ère » officielle de Windows 10, le marché est de facto partagé entre les deux systèmes les plus récents de Microsoft.
Une migration massive depuis Windows 10 n'a jamais été envisageable. Microsoft a lancé un programme de mises à jour de sécurité étendues qui fournit des correctifs critiques pendant une année supplémentaire. Les utilisateurs de OneDrive peuvent en bénéficier gratuitement, tandis que les autres doivent s'acquitter d'un paiement unique de 30 $ ou de 1 000 points Microsoft Rewards. Cela réduit considérablement la pression pour une migration immédiate. Même sans ce programme, il serait difficile d'espérer que des centaines de millions d'utilisateurs migrent simultanément vers le nouveau système. Certains minimisent les risques liés à l'absence de mises à jour, tandis que d'autres, par habitude, s'accrochent aux anciennes solutions. De plus, de nombreuses applications et services sont encore compatibles avec Windows 10, ce qui ne fait que renforcer l'idée que ce changement n'est pas urgent.
Windows 11, lancé fin 2021, a suscité la controverse dès sa sortie en raison de ses exigences matérielles restrictives. L'obligation d'utiliser une puce TPM 2.0 et les limitations du processeur ont empêché la mise à jour officielle de nombreux ordinateurs pourtant performants. Pour beaucoup d'utilisateurs qui ne souhaitent pas recourir à des solutions de contournement non officielles (ou qui n'en ont pas connaissance), cela implique l'achat de nouveau matériel, une situation naturellement frustrante qui ralentit d'autant plus le processus de migration.
