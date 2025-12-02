Windows 11 consomme de plus en plus de ressources : L'Explorateur Windows absorbe une quantité importante de RAM

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Windows 11 consomme de plus en plus de ressources : L'Explorateur Windows absor...
Publié le: 02/12/2025 @ 14:37:55: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLes mises à jour successives de Windows 11 ont davantage provoqué de stress que d'enthousiasme chez les utilisateurs, car elles introduisent généralement plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Il semble que nous soyons à nouveau confrontés à cette situation. Depuis le lancement de Windows 11, les utilisateurs critiquent régulièrement le nouvel Explorateur de fichiers, pointant du doigt ses performances nettement inférieures à celles de son homologue de Windows 10. Parmi les problèmes les plus fréquemment signalés figurent la lenteur au démarrage, les délais de recherche de fichiers et un temps de latence gênant lors de l'accès au menu contextuel (clic droit). Microsoft a finalement décidé de s'attaquer à ce problème, mais les premiers tests montrent que la modification engendre plus de problèmes que d'avantages. La « solution » de Microsoft s'est avérée être le préchargement de l'Explorateur Windows en mémoire vive au démarrage du système. Cette fonctionnalité était incluse dans la version d'évaluation 26220.7271 (KB5070307) de Windows 11, publiée la semaine dernière. L'objectif était de réduire le temps de démarrage des applications, mais en pratique, il s'agit davantage d'un artifice que d'une véritable amélioration des performances. L'objectif était de réduire le temps de démarrage de l'application, mais en pratique, il s'agit davantage d'une solution de contournement astucieuse que d'une véritable amélioration des performances.

D'après les tests effectués par Windows Latest, le préchargement double la consommation mémoire de l'Explorateur, la faisant passer d'environ 35 Mo à 67 Mo, sans amélioration notable des performances. La navigation dans les dossiers reste lente et les menus contextuels présentent un délai de réponse perceptible. Au quotidien, il est difficile de constater un gain de vitesse significatif, mais celui-ci se fait au prix d'une consommation accrue des ressources système. L'origine des problèmes serait l'interface moderne WinUI/XAML, qui a remplacé les éléments classiques de Windows 10. Cette interface a certes introduit de nouvelles fonctionnalités, comme les onglets, mais a aussi considérablement dégradé les performances. Le résultat est paradoxal : l'outil de base pour la gestion des fichiers est désormais plus lent, malgré son design plus moderne. Bien que quelques dizaines de mégaoctets de RAM supplémentaires ne changent pas grand-chose sur les ordinateurs dotés de 16 Go ou plus, les propriétaires d'ordinateurs portables d'entrée de gamme pourraient ressentir l'impact de cette mise à niveau. Sur les systèmes aux ressources limitées, chaque processus supplémentaire réduit la mémoire disponible pour les autres applications, ce qui peut ralentir davantage l'ensemble du système.

L'annonce de ce « correctif » ne suffira certainement pas à apaiser la communauté Windows 11. Nombre d'utilisateurs réclament depuis longtemps des corrections de bugs existants et des optimisations des composants système essentiels, plutôt que l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Cette situation a été exacerbée par les récentes déclarations de Microsoft concernant sa vision d'un « système d'exploitation basé sur des agents », qui ont suscité de vifs débats sur l'avenir de Windows. Pour l'instant, cependant, le problème le plus urgent demeure : l'outil de travail principal reste plus lent qu'il ne le devrait.
Un milliard d'ordinateurs fonctionnent e... »« Le Galaxy S26 pourrait coûter une fortu...
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-12Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 malgré la fin du support
01-12Microsoft modifie la façon dont les applications sont mises à jour dans Windows 11
26-11Chute de moitié des FPS dans les jeux ? C’est juste une mise à jour de Windows 11.
21-11Le 20 novembre a marqué le 40e anniversaire de la sortie de Windows 1.0
21-11Microsoft reconnaît des problèmes avec Windows 11. Des erreurs affectent des fonctions système essentielles.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Android Android
Android XR : l’événement du 8 décembre mettra en lumière les casques, les lunettes et Gemini.
Windows Windows
Un milliard d'ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10 malgré la fin du support
Windows Windows
Windows 11 consomme de plus en plus de ressources : L'Explorateur Windows absorbe une quantité importante de RAM
Mobile Mobile
Le Galaxy S26 pourrait coûter une fortune. Tout cela est dû au conflit chez Samsung.
Consoles Consoles
Sony corrige discrètement un problème critique de la PS5, les anciennes consoles sont menacées
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?