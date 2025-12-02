Sony corrige discrÃ¨tement un problÃ¨me critique de la PS5, les anciennes consoles sont menacÃ©es

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Sony corrige discrÃ¨tement un problÃ¨me critique de la PS5, les anciennes consol...
PubliÃ© le: 02/12/2025 @ 00:04:48: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony a apportÃ© une modification de conception importante, bien qu'invisible, aux derniÃ¨res versions de la PlayStation 5. Cette mise Ã  jour concerne la couche de mÃ©tal liquide utilisÃ©e pour dissiper la chaleur du SoC principal. Auparavant, la solution employÃ©e dans la PS5 Pro bÃ©nÃ©ficiait d'une optimisation qui Ã©liminait tout risque de fuite de mÃ©tal liquide. Cette mÃªme technologie est dÃ©sormais intÃ©grÃ©e aux PS5 et PS5 Slim. Le mÃ©tal liquide est considÃ©rÃ© comme une option plus efficace que les pÃ¢tes thermiques traditionnelles, mais son application exige une grande prÃ©cision. Les premiÃ¨res versions de consoles prÃ©sentaient des problÃ¨mes de dÃ©placement du matÃ©riau thermique, entraÃ®nant un dysfonctionnement du systÃ¨me de refroidissement. La sÃ©rie CFI-2016 Ã©tait la plus sensible Ã  ce problÃ¨me, les utilisateurs signalant une instabilitÃ© de la couche thermique aprÃ¨s une utilisation prolongÃ©e.

Sur la PS5 Pro, Sony a intÃ©grÃ© des rainures plus profondes et une zone repensÃ©e autour du SoC, rÃ©duisant ainsi efficacement la migration du mÃ©tal liquide . Cette modification s'est avÃ©rÃ©e Ãªtre l'une des plus simples et des plus rÃ©ussies de l'histoire de la gamme PS5. Les rÃ©parateurs de consoles confirment que ces mÃªmes modifications ont Ã©tÃ© intÃ©grÃ©es aux derniers modÃ¨les PS5 CFI-2100 et CFI-2200. L'information a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©e par un utilisateur reconnu pour ses analyses matÃ©rielles, publiant sous le pseudonyme @Modyfikator89. Il signale les lignes distinctives gravÃ©es dans la zone de la pÃ¢te thermique Ã  base de mÃ©tal liquide. La prÃ©sence de rainures indique une version plus rÃ©cente du modÃ¨le. La surface lisse suggÃ¨re que l'appareil appartient Ã  une sÃ©rie antÃ©rieure et n'a pas Ã©tÃ© mis Ã  jour.

Les propriÃ©taires de modÃ¨les plus anciens n'ont pas Ã  s'inquiÃ©ter de problÃ¨mes immÃ©diats si la console fonctionne de maniÃ¨re stable et ne surchauffe pas. Cependant, les experts insistent sur le fait que les appareils prÃ©sentant des signes de surchauffe devraient envisager de faire rÃ©appliquer la pÃ¢te thermique par un professionnel. Le remplacement par un particulier est dÃ©conseillÃ©, car l'opÃ©ration requiert des outils prÃ©cis et une certaine expÃ©rience. Les personnes souhaitant acquÃ©rir un nouvel appareil doivent vÃ©rifier les rÃ©fÃ©rences. Parmi les modÃ¨les disponibles Ã  la vente, la variante CFI-2116 B01Y mÃ©rite une attention particuliÃ¨re, car il a Ã©tÃ© confirmÃ© qu'elle utilise une version amÃ©liorÃ©e de pÃ¢te thermique Ã  base de mÃ©tal liquide.
Le Galaxy S26 pourrait coÃ»ter une fortu... »« La fin des batteries ? Des Allemands crÃ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
25-11La Nintendo Switch 2 a reÃ§u une mise Ã  jour de son systÃ¨me d'exploitation.
19-11PlayStation : Les promotions de fin d'annÃ©e annoncÃ©es
17-11Nintendo publie une mise Ã  jour de la Switch 2 et les accessoires non officiels cessent de fonctionner
06-11Nintendo dÃ©place progressivement son attention de la Switch vers la Switch 2.
05-11Le streaming dans le cloud arrive sur PlayStation Portal, dÃ¨s le 6 novembre 2025
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Mobile Mobile
Le Galaxy S26 pourrait coÃ»ter une fortune. Tout cela est dÃ» au conflit chez Samsung.
Consoles Consoles
Sony corrige discrÃ¨tement un problÃ¨me critique de la PS5, les anciennes consoles sont menacÃ©es
MatÃ©riel MatÃ©riel
La fin des batteries ? Des Allemands crÃ©ent un gÃ©nÃ©rateur unique alimentÃ© par l'eau.
Apple Apple
L'iPhone Fold sera dotÃ© d'une nouvelle puce et d'Ã©crans impressionnants.
Google Google
Le piratage en 5 minutes du Gemini 3 Pro nous rappelle pourquoi la course Ã  l'IA a une cause profonde.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?