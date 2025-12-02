Se connecter  
L'iPhone Fold sera dotÃ© d'une nouvelle puce et d'Ã©crans impressionnants.
PubliÃ© le: 02/12/2025 @ 00:00:18: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleIl avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©demment annoncÃ© qu'Apple avait franchi une Ã©tape majeure dans le dÃ©veloppement de l'iPhone Fold : les ingÃ©nieurs avaient conÃ§u un modÃ¨le sans pli visible, ce qui place immÃ©diatement l'appareil en net avantage sur ses concurrents. Ce problÃ¨me crucial Ã©tant rÃ©solu, le smartphone est entrÃ© en prÃ©production et, selon les derniÃ¨res informations, seuls quelques ajustements mineurs restent Ã  effectuer, ce qui prendra quelques mois. L'iPhone Fold pourra alors passer Ã  la production de masse, et les fournisseurs d'Apple sont Ã©galement prÃªts : les composants nÃ©cessaires sont dÃ©jÃ  en attente d'expÃ©dition vers les chaÃ®nes de montage. Apple prÃ©voit de produire entre 7 et 9 millions d'iPhone Fold la premiÃ¨re annÃ©e, ce qui reprÃ©sentera environ 30 Ã  40 % des livraisons annuelles de smartphones pliables dans le monde.

Ce segment stagne encore, car les concurrents d'Apple peinent Ã  proposer des prix compÃ©titifs, ce qui freine les utilisateurs dans leurs achats. Cependant, malgrÃ© un prix attendu de 2 399 $, la marque Apple et son Ã©cosystÃ¨me inciteront sans aucun doute de nombreux acheteurs Ã  dÃ©laisser les smartphones Android pliables et Ã  attendre le premier iPhone pliable. Outre un design sans pliure, l'iPhone Fold devrait intÃ©grer l'un des premiers processeurs Apple A20 Pro, le mÃªme que celui de la gamme iPhone 18. Il s'agira du premier processeur 2 nm de la marque. Ce processeur offrira un gain significatif en performances et en autonomie, des atouts essentiels pour un smartphone pliable.
