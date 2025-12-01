La publicité arrive sur ChatGPT : voici comment OpenAI se prépare à monétiser le chatbot le plus populaire au monde (pour le moment).

Se connecter  
Publié le: 01/12/2025 @ 18:25:30: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationOpenAI teste en interne la publicité au sein de ChatGPT , une nouvelle fonctionnalité qui modifiera pour la première fois l'expérience utilisateur de l'application. Le sujet reste délicat, la plateforme s'étant jusqu'à présent abstenue de toute forme de promotion directe. La version bêta 1.2025.329 de l'application Android fait mention du nouveau système et évoque des fonctionnalités telles que les annonces de recherche et les annonces carrousel . Cette mention a suscité l'intérêt car elle laisse entrevoir un changement qui impactera l'utilisation de ce chatbot populaire . Cette fuite confirme qu'OpenAI a inséré des références explicites dans l'application à du contenu classé comme contenu de type « bazar » . Ce terme désigne des modules conçus pour promouvoir des produits ou des services dans les résultats de recherche. L'entreprise semble limiter dans un premier temps ces publicités à l' expérience de recherche uniquement , sans affecter les réponses classiques. Cette approche imite le fonctionnement des liens sponsorisés dans les moteurs de recherche traditionnels, mais elle est adaptée au format conversationnel de ChatGPT.

Par ailleurs, Google travaille également sur quelque chose de similaire : jusqu’à présent, l’IA nous a seulement fait croire qu’elle nous avait libérés de la publicité. Cette nouvelle pèse sur le secteur car ChatGPT traite environ 2,5 milliards de requêtes par jour, avec une base d'utilisateurs qui, selon des estimations internes, atteint 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires . C'est pourquoi nous sommes certains qu'OpenAI voudra procéder avec prudence, mais que la direction prise ne changera pas, compte tenu des opportunités de monétisation. La discussion est également liée à des rumeurs antérieures rapportées par d'autres sources, selon lesquelles OpenAI évaluerait des formes de promotion basées sur la mémoire conversationnelle , mais pour l'instant, il n'y a aucune trace de celles-ci, notamment parce qu'elles susciteraient certainement la controverse. ChatGPT s'est jusqu'à présent tenu à l'écart de toute promotion, mais l'adoption d'un système publicitaire dans les résultats de recherche soulèvera des questions quant à la gestion du contenu et à la transparence des résultats . Mais nous sommes certains que tout le monde les ignorera , car « l'IA doit continuer ».
