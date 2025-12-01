Se connecter  
Netflix supprime le bouton Cast des smartphones : voici ce qui se passe
Publié le: 01/12/2025 @ 18:24:49:
VidéoLa disparition du bouton Cast de l' application Netflix pour smartphone est un véritable coup de tonnerre. La plateforme de streaming a discrètement supprimé une fonctionnalité utilisée quotidiennement par ceux qui préféraient contrôler le contenu directement depuis leur téléphone, et qui existait depuis toujours. Ce changement concerne la plupart des téléviseurs récents et des appareils Google TV et Chromecast dotés d'une télécommande, Cast ne fonctionnant plus que sur les modèles plus anciens . Netflix a mis à jour sa page d'assistance pour indiquer qu'il n'est plus possible d'envoyer du contenu de son téléphone vers la plupart des téléviseurs et lecteurs multimédias. L'entreprise encourage l'utilisation de la télécommande pour naviguer dans l'application, une pratique que de nombreux utilisateurs contestent . Cette limitation s'applique à tous les abonnements . Il n'y a aucune différence entre les versions avec et sans publicité, ce qui supprime également l'exception identifiée il y a plusieurs mois pour la formule Standard avec publicité. Un représentant du service client aurait confirmé que la plateforme bloque la diffusion sur tout appareil doté de sa propre télécommande. La déclaration officielle affirme que cela améliore l'expérience utilisateur , mais la communauté ne semble pas partager cet avis.

Seuls les anciens Chromecast sans télécommande et les téléviseurs avec Google Cast intégré restent compatibles . La diffusion depuis votre téléphone (ou d'autres appareils) est toujours possible sur ces modèles, mais pas avec les abonnements incluant de la publicité . La compatibilité reste donc limitée aux abonnements sans publicité et aux appareils désormais peu répandus. Les témoignages d'utilisateurs sur Reddit confirment ce comportement : les Chromecast traditionnels continuent d'apparaître comme destinations de diffusion, tandis que les modèles avec Google TV et les nouveaux Google TV Streamers ne sont plus reconnus par l'application. Dans un contexte où les fabricants tendent vers des interfaces de plus en plus centralisées dans les téléviseurs, ce choix réduit encore la flexibilité d'utilisation . N'oublions pas que chaque modification apportée par les services de streaming peut bouleverser nos habitudes , souvent sans prévenir. Le tout au nom d'une expérience utilisateur optimale , qui est précisément la première à être compromise par certains choix.
