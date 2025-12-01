Test Tomb Raider : Definitive Edition (Nintendo Switch) - Un portage tardif sur la console hybride

PubliÃ© le: 01/12/2025 @ 16:27:22: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Tomb Raider reprend donc sa route avec une aventure des aventures de Mademoiselle Croft sortie pour la premiÃ¨re fois en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC, avant d'accueillir une Ã©dition Definitive l'annÃ©e suivante sur PS4 et Xbox One. Les Ã©quipes de Crystal Dynamics avaient dÃ©cidÃ© de nous replonger dans le passÃ© de l'aventuriÃ¨re. Encore peu expÃ©rimentÃ©e, l'hÃ©roÃ¯ne se rend Ã l'Est du Japon dans l'espoir de retrouver un cÃ©lÃ¨bre temple Yamatai. Pris dans une violente tempÃªte, son bateau s'Ã©crase sur une Ã®le mystÃ©rieuse, qui n'existe pas sur les cartes, oÃ¹ vit les Solarii, un peuple qui multiplie les sacrifices humains en hommage Ã leur reine disparue. ArmÃ©e uniquement de son instinct et sa capacitÃ© de repousser les limites de lâ€™endurance, Lara devra se battre afin de s'Ã©chapper de ce lieu dÃ©moniaque, jonchÃ© de piÃ¨ges en tous genre mais Ã©galement de mercenaires lourdement armÃ©s. La frÃªle jeune femme se mÃ©tamorphosera au fil des minutes en une survivante aguerrie. Miss Croft verra se dresser contre elle une foule d'ennemis en tout genre, de pilleurs sans scrupule en passant par de vilaines bestioles. Il est vrai que frÃ©quenter les citÃ©s antiques, cryptes et autres catacombes n'est pas une sinÃ©cure. Pour se remettre de ses Ã©motions, on pourra profiter de feux de camp, oÃ¹ vous pourrez utiliser les points d'expÃ©riences glanÃ©s durant la partie.
