L'essor des VPN au Royaume-Uni est la réponse (injuste) à une loi juste. En sera-t-il de même ici prochainement ?

La mise en œuvre de la loi sur la sécurité en ligne au Royaume-Uni a imposé des contrôles d'âge stricts aux utilisateurs accédant à des contenus jugés préjudiciables. L'objectif affiché est de limiter la consultation de contenus inappropriés pour les mineurs , mais les réactions des utilisateurs ont rapidement compliqué la situation. En quelques jours, l'utilisation des VPN a connu une croissance fulgurante , devenant l'outil privilégié pour contourner les blocages. La question est désormais portée devant le Parlement, alimentant un débat de plus en plus vif sur les conséquences techniques, éthiques et pratiques d'éventuelles restrictions des réseaux privés virtuels. Les nouvelles mesures de sécurité mises en place par l' OSA exigent une vérification approfondie, notamment par scanner facial et authentification par carte bancaire . L'introduction de ces systèmes a incité de nombreux utilisateurs à tenter des solutions de contournement, allant jusqu'à exploiter le mode photo de Death Stranding pour remplacer leur visage par celui d'avatars numériques. Ces stratégies furent éphémères . L'utilisation de VPN s'est avérée être la méthode la plus rapide et la plus efficace pour contourner l'obligation d'identification, car elle permet aux utilisateurs de masquer leur localisation géographique et d'accéder au contenu comme s'ils se trouvaient hors du Royaume-Uni.
L'essor des services VPN a été immédiat. Cinq des dix applications gratuites les plus téléchargées sur iOS sont devenues des réseaux privés virtuels. Windscribe VPN a enregistré une forte hausse du nombre de nouveaux comptes, NordVPN a vu ses achats augmenter de 1 000 % et ProtonVPN a connu une augmentation de 1 800 % des nouvelles inscriptions au Royaume-Uni. Rachel de Souza , commissaire aux droits de l'enfant , a dénoncé l'accès indiscriminé aux VPN comme une faille qu'il convient de combler . Sa proposition vise à étendre le système de vérification de l'âge aux services de réseaux privés virtuels, les alignant ainsi sur les sites soumis aux restrictions de l'OSA. Le sujet est arrivé au Parlement, où certains amendements visent à inclure les VPN parmi les services soumis à des contrôles d'âge rigoureux. Ces discussions ont soulevé des questions de faisabilité technique et d'implications juridiques , compte tenu de la grande variété d'usages légitimes associés aux réseaux privés. Le rôle des VPN ne se limite pas à l'accès au contenu. Ces outils garantissent la sécurité des communications d'entreprise, la protection des sources journalistiques, la confidentialité des données des communautés vulnérables et bien d'autres services. Un blocage généralisé risquerait de compromettre toutes ces activités, ou du moins de les rendre inutilement difficiles .
Les limitations techniques demeurent toutefois le principal obstacle. Bloquer les VPN via les fournisseurs d'accès à Internet est inefficace et pénaliserait à terme les utilisateurs qui les utilisent à des fins légitimes. De plus, il n'existe aucun moyen fiable de déterminer si une connexion VPN provient du Royaume-Uni ou non. Cette incertitude obligerait les sites concernés par l'OSA à choisir entre deux options irréalisables : restreindre l'accès à tous les utilisateurs britanniques ou bloquer toute personne utilisant un VPN, quelle que soit sa situation géographique. L'éventualité d'une interdiction totale des VPN soulève également des inquiétudes quant à d'importants effets secondaires . Une interdiction stricte pourrait inciter les jeunes à se tourner vers des services gratuits et peu fiables, les exposant ainsi à un risque accru de divulgation de leurs données personnelles. Parallèlement, des pratiques risquées telles que le partage direct de fichiers via des appareils physiques pourraient refaire surface . Le conflit entre protection de l'enfance et protection de la vie privée illustre la fragilité de l'équilibre entre sécurité et liberté en ligne, même pour des raisons pratiques. Le débat britannique démontre que privilégier les outils plutôt que les comportements aboutit souvent à des solutions inefficaces qui compliquent considérablement la situation , surtout lorsqu'il s'agit d'un enjeu aussi fondamental que la sécurité d'accès à Internet.
