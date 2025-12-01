Se connecter  
L'application Messages de Google modifie l'affichage des liens YouTube
Publié le: 01/12/2025 @ 14:17:38: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleDésormais, un aperçu vidéo s'affiche lorsque vous envoyez un lien vers la plateforme dans un message. Auparavant, le lien vidéo apparaissait en haut du message, suivi en dessous d'un aperçu de la vidéo, de son titre, de sa description et de l'adresse du site web. Après la modification, si l'on envoie uniquement un lien vidéo, l'URL disparaît du haut du message. L'aperçu vidéo est agrandi, le fond de la partie inférieure est plus clair et le texte est plus grand. Cependant, si l'on ajoute un commentaire avec le lien, les modifications visuelles restent visibles, mais l'URL demeure en haut, comme auparavant. Bien que cette modification vise à simplifier l'apparence des messages, elle risque de déplaire à de nombreux utilisateurs habitués à l'affichage standard des liens. La suppression de l'URL du lien YouTube dans l'application Messages risque de mécontenter certains utilisateurs Android. En effet, l'URL renvoyait auparavant directement vers le site web de YouTube, permettant ainsi d'ouvrir facilement l'application et de regarder la vidéo en plein écran.

Dans la nouvelle interface, les vidéos ne peuvent être visionnées qu'en mode image dans l'image (PiP) au sein même de l'application Messages, ce qui ne conviendra peut-être pas à tous. Pour visionner une vidéo en plein écran, vous devez d'abord l'agrandir en mode PiP, puis passer votre téléphone en mode paysage. Si quelqu'un préfère l'affichage traditionnel des liens URL, il peut facilement désactiver le nouveau style. Pour ce faire, accédez aux paramètres de l'application Messages, sélectionnez « Aperçus automatiques », puis désactivez « Afficher tous les aperçus » ou « Afficher uniquement les aperçus des liens Web ». L'URL continuera ainsi d'apparaître à côté de la vidéo, comme auparavant.

Ce changement est apparu dans la version bêta de Google Messages (20251121_00_RC01) et affecte actuellement les utilisateurs d'Android 16 QPR2 bêta 3.2. L'impossibilité d'ouvrir une vidéo directement dans l'application YouTube risque d'impacter négativement l'expérience utilisateur. Google devrait donc se demander si ce changement est pertinent.
