Microsoft modifie la façon dont les applications sont mises à jour dans Windows 11

Une fonctionnalité a été découverte dans la dernière version test de Windows 11 : la possibilité de mettre à jour les applications directement depuis Windows Update. Cette modification, déjà mentionnée, n’est disponible que depuis peu dans cette version préliminaire. Jusqu'à présent, les mises à jour des applications sous Windows 11 s'effectuaient via le Microsoft Store. Cependant, cette procédure n'est pas toujours connue, car la plateforme n'affiche aucune notification. Un changement est prévu pour permettre la mise à jour des applications en dehors du Microsoft Store. Cette fonctionnalité a déjà été repérée dans la version bêta de Windows 11, accessible aux membres du programme Windows Insider. Dans les Paramètres, sous Applications, une nouvelle option « Mises à jour des applications » est apparue, permettant de rechercher des mises à jour pour les programmes téléchargés via le Microsoft Store. Cependant, cet outil ne fonctionne pas encore correctement. Cliquer sur le bouton ne produit aucun effet : aucun correctif n’est téléchargé et le système indique seulement qu’une recherche de mises à jour a été effectuée. Il est clair que cette fonctionnalité est encore en développement et sera déployée dans les prochaines versions de Windows 11.
Est-ce un pas dans la bonne direction ? Certains utilisateurs qui déplorent l’absence d’un point d’accès unique pour gérer toutes les mises à jour, système et applications, trouveront cette solution utile. Il est important de noter, cependant, que ce changement n’affectera pas la mise à jour des applications. La plupart des applications resteront disponibles via le Microsoft Store. Microsoft a constaté que le processus de mise à jour des applications sous Windows peut s'avérer problématique, notamment pour les entreprises utilisant des outils de gestion des mises à jour propriétaires. Le constructeur entend y remédier en développant une plateforme permettant de gérer intelligemment toutes les mises à jour, qu'il s'agisse des applications ou des pilotes, en parallèle des mises à jour Windows elles-mêmes.
Est-ce un pas dans la bonne direction ? Certains utilisateurs qui déplorent l’absence d’un point d’accès unique pour gérer toutes les mises à jour, système et applications, trouveront cette solution utile. Il est important de noter, cependant, que ce changement n’affectera pas la mise à jour des applications. La plupart des applications resteront disponibles via le Microsoft Store. Microsoft a constaté que le processus de mise à jour des applications sous Windows peut s'avérer problématique, notamment pour les entreprises utilisant des outils de gestion des mises à jour propriétaires. Le constructeur entend y remédier en développant une plateforme permettant de gérer intelligemment toutes les mises à jour, qu'il s'agisse des applications ou des pilotes, en parallèle des mises à jour Windows elles-mêmes.
Plus d'actualités dans cette catégorie
21-11Microsoft reconnaît des problèmes avec Windows 11. Des erreurs affectent des fonctions système essentielles.
18-11Cette fonctionnalité d'IA de Windows 11 peut être dangereuse ; activez-la à vos risques et périls.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité