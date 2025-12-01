Microsoft modifie la façon dont les applications sont mises à jour dans Windows 11

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft modifie la façon dont les applications sont mises à jour dans Window...
Publié le: 01/12/2025 @ 14:13:19: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsUne fonctionnalité a été découverte dans la dernière version test de Windows 11 : la possibilité de mettre à jour les applications directement depuis Windows Update. Cette modification, déjà mentionnée, n’est disponible que depuis peu dans cette version préliminaire. Jusqu'à présent, les mises à jour des applications sous Windows 11 s'effectuaient via le Microsoft Store. Cependant, cette procédure n'est pas toujours connue, car la plateforme n'affiche aucune notification. Un changement est prévu pour permettre la mise à jour des applications en dehors du Microsoft Store. Cette fonctionnalité a déjà été repérée dans la version bêta de Windows 11, accessible aux membres du programme Windows Insider. Dans les Paramètres, sous Applications, une nouvelle option « Mises à jour des applications » est apparue, permettant de rechercher des mises à jour pour les programmes téléchargés via le Microsoft Store. Cependant, cet outil ne fonctionne pas encore correctement. Cliquer sur le bouton ne produit aucun effet : aucun correctif n’est téléchargé et le système indique seulement qu’une recherche de mises à jour a été effectuée. Il est clair que cette fonctionnalité est encore en développement et sera déployée dans les prochaines versions de Windows 11.

Est-ce un pas dans la bonne direction ? Certains utilisateurs qui déplorent l’absence d’un point d’accès unique pour gérer toutes les mises à jour, système et applications, trouveront cette solution utile. Il est important de noter, cependant, que ce changement n’affectera pas la mise à jour des applications. La plupart des applications resteront disponibles via le Microsoft Store. Microsoft a constaté que le processus de mise à jour des applications sous Windows peut s'avérer problématique, notamment pour les entreprises utilisant des outils de gestion des mises à jour propriétaires. Le constructeur entend y remédier en développant une plateforme permettant de gérer intelligemment toutes les mises à jour, qu'il s'agisse des applications ou des pilotes, en parallèle des mises à jour Windows elles-mêmes.
Les États-Unis font chanter l'UE avec d... »« La Suisse demande l'abandon de Microsoft...
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-11Chute de moitié des FPS dans les jeux ? C’est juste une mise à jour de Windows 11.
21-11Le 20 novembre a marqué le 40e anniversaire de la sortie de Windows 1.0
21-11Microsoft reconnaît des problèmes avec Windows 11. Des erreurs affectent des fonctions système essentielles.
18-11Cette fonctionnalité d'IA de Windows 11 peut être dangereuse ; activez-la à vos risques et périls.
17-11Les copies piratées de Windows cessent de fonctionner. Microsoft sort l'artillerie lourde.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
L'application Messages de Google modifie l'affichage des liens YouTube
Droit Droit
Les États-Unis font chanter l'UE avec des allégements tarifaires en échange de modifications réglementaires. La France ne restera pas silencieuse.
Windows Windows
Microsoft modifie la façon dont les applications sont mises à jour dans Windows 11
Microsoft Microsoft
La Suisse demande l'abandon de Microsoft 365 et des services Google. Les États-Unis peuvent tout espionner.
Programmation Programmation
La sécurité des chatbots IA peut être facilement contournée grâce à… la poésie.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?