Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Samsung va bientôt présenter une mémoire NAND unique.
Publié le: 01/12/2025 @ 13:58:42: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLe développement de mémoires DRAM et NAND de pointe est depuis longtemps le point fort de Samsung, et selon des sources internes, l'entreprise prévoit de dévoiler la nouvelle LPDDR6 au CES l'année prochaine. Mais une autre réalisation est encore plus significative : le géant coréen a créé un type de mémoire flash NAND fondamentalement nouveau qui réduit la consommation d'énergie de 96 %. Face à l'augmentation rapide des besoins en mémoire des centres de données d'IA, des smartphones et de nombreux autres appareils, cette technologie devient particulièrement importante, car l'augmentation de la capacité et de la vitesse entraîne également une augmentation de la consommation d'énergie.

L'avantage de cette nouvelle mémoire réside dans le fait que le blocage des courants inférieurs à la tension de seuil réduit considérablement le courant de fuite, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. La mémoire NAND utilise une architecture en chaîne de cellules connectées en série ; plus le nombre de cellules est élevé, plus la consommation d'énergie est importante, car les fuites persistent même lorsque l'élément est hors tension. De plus, à mesure que la structure multicouche s'épaissit, la consommation d'énergie des opérations de lecture et d'écriture augmente. Samsung a résolu ce problème grâce à un mécanisme d'ingénierie extrêmement complexe qui permet une faible consommation d'énergie tout en maintenant des débits de transfert de données élevés. Bien entendu, l'entreprise dévoilera davantage de détails lors de la présentation officielle, mais pour l'instant, cette technologie s'annonce très prometteuse, notamment pour les smartphones et autres appareils électroniques mobiles.
La sécurité des chatbots IA peut être... »« Intel produira des processeurs pour Apple.
Plus d'actualités dans cette catégorie
28-11NVIDIA cesse la production de ses puces mémoire pour GPU. Face à une telle crise, chacun fait de même.
28-11Le processeur chinois a surpassé le Core i7. Les résultats des tests sont incroyables.
28-11Seagate prévoit déjà des disques durs de 100 To. La technologie HAMR révolutionne le stockage de données.
28-11Alibaba lance des lunettes connectées à intelligence artificielle à un prix défiant toute concurrence
27-11Stocker des données sur un SSD ? Les fichiers peuvent disparaître après seulement un an.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Google Google
L'application Messages de Google modifie l'affichage des liens YouTube
Droit Droit
Les États-Unis font chanter l'UE avec des allégements tarifaires en échange de modifications réglementaires. La France ne restera pas silencieuse.
Windows Windows
Microsoft modifie la façon dont les applications sont mises à jour dans Windows 11
Microsoft Microsoft
La Suisse demande l'abandon de Microsoft 365 et des services Google. Les États-Unis peuvent tout espionner.
Programmation Programmation
La sécurité des chatbots IA peut être facilement contournée grâce à… la poésie.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?