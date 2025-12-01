Intel produira des processeurs pour Apple.

Intel Foundry semble sur le point de réaliser une percée majeure avec sa technologie de gravure 18A-P. Un analyste réputé prédit qu'Apple compte utiliser cette architecture pour ses puces les plus abordables, destinées aux MacBook et iPad. Intel collabore activement avec des entreprises tierces au sein de sa division fonderie, en accordant une importance particulière aux procédés comme le 18A et ses dérivés. Plusieurs clients externes testent déjà des kits d'ingénierie 18A, et selon Ming-Chi Kuo, Apple pourrait devenir un client clé. D'après lui, la firme de Cupertino s'oriente effectivement vers l'intégration du 18A-P dans ses futurs processeurs pour les modèles MacBook et iPad d'entrée de gamme. Les premières versions des kits de développement pour ce procédé sont très prometteuses.
Selon les plans actuels, Intel devrait commencer à livrer le processeur d'entrée de gamme de la série M, basé sur le procédé 18AP, dès le deuxième ou le troisième trimestre 2027. Cependant, la date de lancement effective dépendra de l'avancement du développement final de la puce. Il est important de noter que le partenariat externe d'Apple avec Intel n'est pas encore totalement confirmé ; la décision dépendra des résultats des tests de phase finale. Par ailleurs, il s'agit d'une avancée significative pour une entreprise qui a perdu de nombreux clients importants et a été contrainte de licencier des dizaines de milliers d'employés au cours des deux dernières années.
