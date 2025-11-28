Un drone d'Amazon a paralysé Internet au Texas. Tout a été filmé !

Amazon a une nouvelle fois démontré que sa technologie de livraison par drones nécessite encore des améliorations. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'une panne du cloud AWS, mais de dégâts matériels. Un drone de l'entreprise a sectionné un câble internet à Waco, au Texas, ce qui a nécessité l'intervention de la Federal Aviation Administration (FAA). L'incident s'est produit le 18 novembre vers 12h45. Le drone MK30, qui venait de terminer une livraison, s'est pris dans un câble internet suspendu. Les images de la scène montrent le drone sectionnant le fin câble en tentant de se dégager et de reprendre son vol. Amazon explique qu'au contact du câble, un système de sécurité automatique s'est activé, provoquant un atterrissage immédiat. L'entreprise assure qu'aucun blessé n'est à déplorer et que les interruptions de connexion internet n'ont pas été généralisées. Le géant a pris en charge les frais de réparation du câble et a présenté ses excuses au client. La collision serait due au diamètre insuffisant du câble, qui n'a pas pu être détecté par les systèmes du drone.
Voilà un nouvel incident impliquant des drones pour l'entreprise. Un mois auparavant, deux MK30 étaient entrés en collision avec une grue en Arizona, provoquant un incendie et d'importants dégâts. Suite à cet accident, Amazon avait suspendu ses livraisons par drone dans la région ouest de Phoenix pendant deux jours. Le développement du MK30 a nécessité près de deux ans. Il est équipé de systèmes de détection d'obstacles avancés capables d'identifier les personnes, les animaux et les objets. On peut se demander comment des appareils dotés d'une telle technologie ont pu percuter une grue sans détecter le câble internet. Amazon affirme que ses nouveaux drones sont plus silencieux que leurs prédécesseurs, ont une autonomie deux fois supérieure et sont dotés de dispositifs de sécurité innovants (pas étonnant que l'entreprise procède à des licenciements ). La société demande à ses clients de prévoir un espace libre d'environ trois mètres sur leur terrain pour permettre un atterrissage en toute sécurité… si l'appareil y parvient.
Voilà un nouvel incident impliquant des drones pour l'entreprise. Un mois auparavant, deux MK30 étaient entrés en collision avec une grue en Arizona, provoquant un incendie et d'importants dégâts. Suite à cet accident, Amazon avait suspendu ses livraisons par drone dans la région ouest de Phoenix pendant deux jours. Le développement du MK30 a nécessité près de deux ans. Il est équipé de systèmes de détection d'obstacles avancés capables d'identifier les personnes, les animaux et les objets. On peut se demander comment des appareils dotés d'une telle technologie ont pu percuter une grue sans détecter le câble internet. Amazon affirme que ses nouveaux drones sont plus silencieux que leurs prédécesseurs, ont une autonomie deux fois supérieure et sont dotés de dispositifs de sécurité innovants (pas étonnant que l'entreprise procède à des licenciements ). La société demande à ses clients de prévoir un espace libre d'environ trois mètres sur leur terrain pour permettre un atterrissage en toute sécurité… si l'appareil y parvient.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité