NVIDIA cesse la production de ses puces mémoire pour GPU. Face à une telle crise, chacun fait de même.

Le marché mondial des semi-conducteurs est confronté à une pénurie de mémoire sans précédent, ce qui impacte les fabricants de cartes graphiques. Les principaux fournisseurs réorientent leurs ressources vers les entreprises spécialisées en intelligence artificielle, et le secteur de la distribution subit des ruptures d'approvisionnement de plus en plus longues. Naturellement, Nvidia s'est retrouvée au cœur de ces événements inquiétants, sa position dominante sur le marché des accélérateurs d'IA ayant contribué à l'aggravation de la crise. Selon les informations publiées sur le profil Weibo de Golden Pig Upgrade, l'entreprise a cessé de proposer des modules VRAM avec les GPU vendus à ses partenaires spécialisés en IA. Nvidia ne produit pas sa propre mémoire. Celle-ci est fabriquée dans les usines de Samsung, Micron et SK Hynix, puis expédiée aux partenaires d'intégration de puces (AIB) ou à Nvidia elle-même, qui commercialise des cartes graphiques avec modules de mémoire depuis de nombreuses générations de GPU. Selon les informations divulguées, le fabricant aurait abandonné ce modèle car la disponibilité de mémoire haute performance est actuellement insuffisante pour maintenir sa politique actuelle. Le secteur de l'intelligence artificielle a accaparé la majeure partie des lignes de production disponibles, et la demande en mémoire GDDR a connu une croissance exponentielle, hors de portée pour le marché grand public.
Les grandes entreprises de systèmes d'information client (AIB) entretiennent des relations de longue date avec les fabricants de mémoire et disposent de leurs propres procédures de contrôle des paramètres, ce qui leur permet d'acheter de manière indépendante des modules conformes aux directives de Nvidia. Pour elles, ce changement se traduit simplement par un transfert de certaines responsabilités de Nvidia vers leurs services d'achats internes. La situation est différente pour les partenaires plus petits, qui ne disposent pas de contacts similaires ni d'un volume d'achat comparable. Pour eux, l'accès à la mémoire de nouvelle génération pourrait devenir un obstacle majeur. Les marges dans ce segment étaient déjà faibles, et une nouvelle hausse des prix de la mémoire pourrait entraîner la faillite même des plus petites entreprises.
Le marché est encore sous le choc de la décision d'EVGA de se retirer de son partenariat avec Nvidia suite à une série de désaccords sur les termes de cet accord. L'entreprise a invoqué des pressions croissantes et des problèmes de communication. Les informations actuelles pourraient susciter des inquiétudes similaires chez d'autres fabricants de cartes graphiques, qui ont déjà fait état de difficultés à maintenir leur rentabilité. Leur confier l'entière responsabilité de l'approvisionnement en mémoire renforce encore les barrières à l'entrée et consolide la position des plus grandes entreprises. La crise est due à la prédominance des commandes du secteur de l'intelligence artificielle. Les modules GDDR7 et les solutions associées sont actuellement destinés principalement aux accélérateurs de serveurs et aux stations d'entraînement de modèles de langage. Les fabricants de mémoire retardent le lancement de nouvelles séries, car toutes les lignes de production disponibles sont saturées par les commandes du segment de l'IA. Pour le marché grand public, cela se traduit par une disponibilité des modules de plus en plus limitée et des délais de livraison importants.
La fuite sur Weibo n'a pas été officiellement confirmée. Néanmoins, un scénario où Nvidia cesserait de proposer de la VRAM avec ses GPU semble plausible. L'entreprise pourrait voir ses marges diminuer sur les ventes de modules mémoire, mais dans le contexte actuel, le service au segment de l'IA est prioritaire. Si la crise de production perdure, le modèle de vente groupée s'avérera trop lourd pour la chaîne d'approvisionnement.
