Le fabricant chinois Thunderobot a dévoilé un ordinateur susceptible de faire sensation dans le secteur. Cette nouvelle plateforme de jeu utilise le processeur Hygon C86-4G, et les premiers résultats des tests suggèrent que le système chinois est capable de rivaliser avec les processeurs Intel Core i7 Raptor Lake. Si les performances des processeurs chinois, comparables à celles des modèles haut de gamme occidentaux, sont confirmées, l'écosystème matériel du pays entre dans une nouvelle ère d'autonomie technologique. Thunderobot fait la démonstration de son PC Windows 11, en présentant des jeux comme Valorant et Black Myth: Wukong. Des captures d'écran de CPU-Z révèlent que le processeur Hygon C86-4G, nom de code OPN 3490, offre 16 cœurs et 32 threads. Il dispose également de 32 Mo de cache L3 et d'une fréquence de base de 2,8 GHz. L'autre donnée, un TDP de 55 535 W, est surprenante. Ce résultat provient probablement d'une erreur de lecture du logiciel, ce qui souligne que les spécifications réelles du processeur restent incertaines. Cet ordinateur prend en charge la mémoire DDR5, dispose de connecteurs PCIe 5.0 et utilise un système de refroidissement liquide en circuit fermé. Il est équipé d'un dissipateur thermique en cuivre et d'une pâte thermique à base d'indium. Les images officielles présentent plusieurs cartes graphiques Nvidia RTX, suggérant différentes configurations matérielles destinées aux utilisateurs ayant des besoins de performance variés.
L'analyse des résultats publiés par Thunderobot révèle un tableau complexe des capacités du processeur. Ses performances monocœur sont inférieures à celles de l'Intel Core i7-12700, sorti il y a trois ans. En revanche, ses performances multicœurs sont bien meilleures : le C86-4G surpasse l'Intel Core i7-13700 pour les opérations sur les entiers et les nombres à virgule flottante. Lors des tests sur les entiers, il surpasse également le Core i7-14700. Il convient toutefois de rappeler que la comparaison a également utilisé le benchmark SPEC CPU 2006, qui n'est plus utilisé commercialement depuis 2018. Le second benchmark, V-Ray, démontre une réelle valeur ajoutée dans les applications de rendu ; ce résultat peut donc être considéré comme plus représentatif.
Les médias chinois présentent le C86-4G comme une puce développée localement. Cependant, l'opinion générale en Occident est que ce processeur est dérivé de la technologie AMD Zen sous licence, dont Hygon détient les droits en Chine. L'entreprise collabore de longue date avec AMD et a déjà commercialisé des puces basées sur cette architecture, notamment la puce serveur C86-5G. Thunderobot n'a pas encore dévoilé le prix ni la date de sortie du Black Warrior Hunter Pro, mais on peut supposer sans risque que le fabricant visera un prix compétitif par rapport aux plateformes Intel et AMD. Ce matériel restera très probablement exclusif au marché chinois ; il est donc peu probable qu'il soit disponible à la vente pour les consommateurs du reste du monde.
