Seagate prévoit déjà des disques durs de 100 To. La technologie HAMR révolutionne le stockage de données.

Seagate a annoncé des avancées majeures dans le développement de sa technologie de disques durs HAMR (enregistrement magnétique assisté par la chaleur). Selon une étude récente présentée au Centre de recherche japonais sur les matériaux magnétiques et spintroniques, le fabricant américain a atteint une densité d'enregistrement de 6,9 To par plateau en laboratoire. Il s'agit d'un progrès impressionnant, sachant que les premiers disques durs HAMR commerciaux, lancés en début d'année, offraient seulement 3 To par plateau. Seagate est parvenu à plus que doubler cette capacité lors de tests en laboratoire en un temps record. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Des simulations informatiques ont déjà permis d'atteindre une densité de 8 To par plateau, et Seagate travaille à terme à maximiser les capacités de la technologie HAMR jusqu'à 10 To par plateau. Le fabricant développe de nouvelles architectures de stockage magnétique, de nouvelles conceptions de têtes de lecture et explore même le potentiel de l'enregistrement ferroélectrique comme alternative aux méthodes magnétiques traditionnelles.
Seagate prévoit d'intégrer des plateaux de 7 To à ses disques durs ultra-performants prévus pour la prochaine décennie. Grâce aux progrès réalisés dans les technologies d'enregistrement magnétique innovantes, l'entreprise espère atteindre une capacité sans précédent de 15 To par plateau à l'avenir, voire davantage. Pour les utilisateurs finaux, cette augmentation spectaculaire de la densité de stockage pourrait se traduire par l'accès à des disques durs uniques offrant des centaines de téraoctets de stockage. Si Seagate atteint ses objectifs ambitieux en matière de recherche et développement, des disques durs multipétaoctets (1 pétaoctet = 1 000 To) pourraient bientôt être commercialisés. L'entreprise prévoit de produire des disques durs de 100 To d'ici 2030 afin de répondre aux besoins croissants de stockage des centres d'IA et autres entreprises clientes. Seagate a été le premier fabricant de disques durs à proposer la technologie HAMR à ses clients et continue d'y investir massivement (attention toutefois aux contrefaçons ).
Seagate prévoit d'intégrer des plateaux de 7 To à ses disques durs ultra-performants prévus pour la prochaine décennie. Grâce aux progrès réalisés dans les technologies d'enregistrement magnétique innovantes, l'entreprise espère atteindre une capacité sans précédent de 15 To par plateau à l'avenir, voire davantage. Pour les utilisateurs finaux, cette augmentation spectaculaire de la densité de stockage pourrait se traduire par l'accès à des disques durs uniques offrant des centaines de téraoctets de stockage. Si Seagate atteint ses objectifs ambitieux en matière de recherche et développement, des disques durs multipétaoctets (1 pétaoctet = 1 000 To) pourraient bientôt être commercialisés. L'entreprise prévoit de produire des disques durs de 100 To d'ici 2030 afin de répondre aux besoins croissants de stockage des centres d'IA et autres entreprises clientes. Seagate a été le premier fabricant de disques durs à proposer la technologie HAMR à ses clients et continue d'y investir massivement (attention toutefois aux contrefaçons ).
Plus d'actualités dans cette catégorie
28-11NVIDIA cesse la production de ses puces mémoire pour GPU. Face à une telle crise, chacun fait de même.
28-11Alibaba lance des lunettes connectées à intelligence artificielle à un prix défiant toute concurrence
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité