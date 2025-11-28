Android prépare un hotspot aux performances révolutionnaires : la combinaison 2,4 + 6 GHz arrive.

Se connecter  
Android prépare un hotspot aux performances révolutionnaires : la combinaison ...
Publié le: 28/11/2025 @ 14:01:49: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidDans les dernières mises à jour Android Canary , Google peaufine la gestion des points d'accès Wi-Fi afin d'optimiser la vitesse et la compatibilité .Les versions de test présentent une nouvelle option qui combine différentes fréquences auparavant incompatibles, une approche qui reflète la croissance du soutien aux réseaux 6 GHz . Le déploiement des réseaux 6 GHz , introduits avec le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7, pousse Google à revoir le comportement du point d'accès sur les appareils Pixel . Jusqu'à présent, Android proposait une combinaison de 2,4 et 5 GHz , ce qui est utile pour assurer une large compatibilité mais limité en termes de performances par rapport aux fréquences plus récentes. Les mises à jour déjà disponibles sur les Pixel incluent la possibilité de créer des points d'accès Wi-Fi fonctionnant exclusivement sur la bande 6 GHz . Cette option est accessible via Réglages > Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi > Vitesse et compatibilité. Elle améliore le débit, mais exclut les appareils ne prenant pas en charge la dernière version. Une troisième option combinant les fréquences 2,4 et 6 GHz apparaît désormais dans le canal Canary , conçue pour atteindre des vitesses de 6 GHz sans pénaliser les appareils plus anciens.

Le menu renouvelé propose donc trois modes distincts :

- 2,4 et 5 GHz : bonne vitesse et large compatibilité
- 6 GHz : Débit plus élevé mais moins d'appareils compatibles
- 2,4 et 6 GHz : une nouvelle combinaison visant à améliorer les performances et la compatibilité.

Google prévoit d'introduire ce mode dans les versions bêta d' Android 16 QPR3 , avec des tests supplémentaires avant sa publication sur les canaux stables. Cette option présente un intérêt particulier pour ceux qui utilisent leur smartphone comme point d'accès Wi-Fi dans des contextes avec des appareils hétérogènes , une situation dans laquelle une gestion attentive des fréquences a un impact concret sur l'expérience utilisateur.
