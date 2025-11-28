Google met fin Ã  l'accÃ¨s gratuit aux Gemini 3 Pro et Nano Banana

Suite Ã la forte demande de nouvelles fonctionnalitÃ©s, Google a ajustÃ© les limites d'accÃ¨s gratuit Ã Gemini 3 Pro . Les utilisateurs ne disposant pas d'un abonnement Google AI sont dÃ©sormais soumis Ã des limitations moins prÃ©visibles. Il en va de mÃªme pour les outils d'imagerie basÃ©s sur Nano Banana Pro , qui prÃ©sentent des seuils plus stricts qu'Ã leur lancement. Ã€ son lancement, Gemini 3 Pro autorisait jusqu'Ã cinq requÃªtes par jour pour les utilisateurs gratuits, une limite identique Ã celle de Gemini 2.5 Pro. Les activitÃ©s de gÃ©nÃ©ration et d'Ã©dition d'images avec Nano Banana Pro Ã©taient limitÃ©es Ã trois requÃªtes de contenu par jour. Google propose dÃ©sormais une utilisation de base , avec des limites susceptibles d'Ã©voluer frÃ©quemment (citation textuelle de la page d'assistance officielle ). La suppression de seuils prÃ©cis indique une gestion plus souple de la consommation de donnÃ©es, donc moins transparente pour l'utilisateur final. La gÃ©nÃ©ration d'images est Ã©galement en cours d'ajustement. Nano Banana Pro n'autorise que deux contenus par jour, Google avertissant les utilisateurs de la forte demande , ce qui limite l'accÃ¨s par rapport aux premiÃ¨res semaines.
Dans le mÃªme temps, NotebookLM a rÃ©duit les fonctionnalitÃ©s de Nano Banana Pro pour les infographies et les prÃ©sentations . Les utilisateurs de la version gratuite n'y ont plus accÃ¨s , tandis que les utilisateurs payants sont soumis Ã de nouvelles restrictions. Les infographies proposent des rÃ©sumÃ©s visuels des sources, tandis que les prÃ©sentations offrent des options de lecture ou d'Ã©coute. Google attribue une nouvelle fois ces limitations Ã une forte demande et promet de les rÃ©tablir dÃ¨s que possible. Les formules AI Pro et Ultra de l'application Gemini restent inchangÃ©es. Les nouvelles limitations concernent principalement les utilisateurs qui n'ont pas d'abonnement actif . AprÃ¨s tout, c'est une stratÃ©gie classique du type Â« on vous fait miroiter des avantages, mais tÃ´t ou tard on vous imposera des restrictions Â», donc cela ne surprendra personne. Sans aucune intention malveillante, cette gestion plus flexible souligne combien la relation entre la capacitÃ© des modÃ¨les (et des serveurs qui les hÃ©bergent) et l'utilisation quotidienne reste un enjeu central pour les services d'IA de Google (et au-delÃ ), en particulier lorsque la demande croÃ®t rapidement .
