Alibaba lance des lunettes connectées à intelligence artificielle à un prix défiant toute concurrence

Alibaba lance des lunettes connectées à intelligence artificielle à un prix d...
Publié le: 28/11/2025 @ 13:51:22: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielAlibaba a officiellement lancé ses lunettes Quark AI en Chine, rejoignant ainsi la course mondiale pour la domination du marché des objets connectés. Le fabricant propose son produit au prix de 1 899 yuans (environ 268 dollars), le positionnant comme un concurrent de Meta, qui contrôle actuellement près de 80 % du marché des lunettes de réalité virtuelle. Contrairement aux modèles concurrents, le Quark AI ressemble à des lunettes classiques avec une monture en plastique noir. Il fonctionne grâce au modèle d'intelligence artificielle Qwen et à une application Alibaba dédiée. Le fabricant promet une intégration poussée avec ses services, notamment Alipay et la plateforme d'achat Taobao.Les utilisateurs pourront utiliser ces lunettes pour des traductions en temps réel, la reconnaissance instantanée des prix des produits et d'autres tâches quotidiennes. Selon Li Chengdong, analyste du secteur électronique basé à Pékin, les lunettes d'Alibaba fonctionnent davantage comme un assistant du quotidien que comme un simple gadget de divertissement, ce qui témoigne de la position dominante de l'entreprise dans les domaines du commerce, des paiements et de la navigation.

La stratégie d'Alibaba est de consolider sa position sur le marché chinois du e-commerce. L'entreprise, qui ne détient pas le monopole du secteur, mise sur l'intelligence artificielle (IA) pour séduire la nouvelle génération d'utilisateurs (grâce à ses puces propriétaires ). Quark AI est disponible sur les principales plateformes de e-commerce chinoises, telles que Tmall, JD.com et Douyin. Les chiffres de vente ne sont pas encore disponibles, le produit ayant été officiellement lancé aujourd'hui. Alibaba n'est pas la seule entreprise technologique chinoise à expérimenter les lunettes connectées. Xiaomi a lancé un produit similaire en juin, et Baidu commercialise sa propre solution depuis un certain temps. La course aux nouveaux appareils dotés d'intelligence artificielle implique également les géants occidentaux : Apple vend la Vision Pro, et Samsung a lancé le Galaxy XR en octobre, qui utilise les fonctionnalités d'IA de Google.
