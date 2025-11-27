Test Bob L'Ã©ponge: Les Titans Des MarÃ©es (PS5)- Saurez-vous empÃªcher les deux plus gros Ã©gos des Sept mers de se chamailler ?

PubliÃ© le: 27/11/2025 @ 16:00:25: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Qui ne connaÃ®t pas la sÃ©rie animÃ©e Bob l'Ã©ponge ? Ce personnage de dessin animÃ© jaune en forme d'Ã©ponge est bien connu des enfants, des jeunes et des adultes. Bob l'Ã©ponge est prÃ©sent non seulement Ã la tÃ©lÃ©vision et au cinÃ©ma, mais il est aussi un personnage de dessin animÃ© qui a Ã©tÃ© continuellement adaptÃ© en jeux vidÃ©o. AprÃ¨s leurs derniÃ¨res aventures dans The Cosmic Shake, Bob l'Ã©ponge et Patrick sont prÃªts Ã se lancer dans une nouvelle aventure avec Titans of the Tide, toujours en dÃ©veloppement chez Purple Lamp Studio,. Par une journÃ©e paisible Ã Bikini Bottom, le restaurant Krusty Krab est pris d'assaut, et Bob l'Ã‰ponge , M. Krabs et Carlo sont dÃ©bordÃ©s Ã servir les clients un par un. Parmi la file d'attente, on aperÃ§oit le Hollandais Volant. Au milieu de la file d'attente interminable, le roi Neptune , dieu des mers et sirÃ¨ne, arrive et double la file, provoquant la fureur du Hollandais Volant . Leur querelle met le Hollandais Volant hors de lui, qui lance un projectile capable de transformer les Ãªtres vivants en fantÃ´mes. Parmi les victimes, Bob l'Ã‰ponge. De ce fait, Bob l'Ã‰ponge est transformÃ© en fantÃ´me, bien qu'il soit toujours en vie. Pendant ce temps, Patrick, qui se trouvait loin, se prÃ©cipita vers le Crabe Croustillant, comprenant que quelque chose n'allait pas. Malheureusement, Ã son arrivÃ©e, le Crabe Croustillant Ã©tait dÃ©jÃ en ruines. Patrick fut stupÃ©fait de voir Bob l'Ã‰ponge sous forme de fantÃ´me. Curieusement, ils trouvÃ¨rent un moyen d'Ã©changer leurs formes, en entrant en contact physique avec leurs bagues d'amitiÃ© Ã©ternelle. Bob l'Ã©ponge et Patrick parviendront-ils Ã empÃªcher la querelle entre le roi Neptune et le Hollandais volant de nuire Ã de nombreux habitants de Bikini Bottom ?
Liens
Lire l'article (3 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
25-11Test Deathless. The Hero Quest (PS5) - Un mÃ©lange de jeu de cartes Ã collectionner, roguelike et stratÃ©gie au tour par tour.
24-11Test Sektori (PS5) - un shoot'em up multidirectionnel intense, rythmÃ© par une techno percutante.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©