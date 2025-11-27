Stocker des données sur un SSD ? Les fichiers peuvent disparaître après seulement un an.

Les spécialistes du stockage soulignent une fois de plus les limites des SSD pour l'archivage. Bien qu'ils restent rapides et pratiques comme mémoire vive, leur comportement après des années d'inutilisation diffère de celui des disques durs traditionnels, entraînant une perte progressive de données. Des analyses récentes confirment que ce problème touche principalement les particuliers qui stockent leurs données dans un placard pendant des années, misant sur la durabilité de la mémoire flash NAND. Les SSD modernes stockent les informations en maintenant une charge électrique dans des cellules de mémoire NAND. Cette technologie non volatile garantit que les données ne disparaissent pas immédiatement après une coupure de courant ; les cellules se déchargent progressivement. La vitesse de décharge dépend de la température, de l’utilisation et du type de mémoire. Les normes JEDEC définissent la durée de vie des données hors tension : la mémoire QLC, la plus simple, conserve les données pendant environ un an ; la mémoire TLC, très répandue, jusqu’à trois ans ; la mémoire MLC jusqu’à cinq ans ; et la mémoire SLC, la plus performante, jusqu’à dix ans. En pratique, les modèles modernes peuvent durer légèrement plus longtemps, mais la marge de sécurité des disques grand public reste relativement faible. Après deux à trois ans sans alimentation, le nombre d'erreurs de lecture augmente. Au-delà de cette période, une perte totale de données peut survenir.
Contrairement aux disques SSD, les disques durs traditionnels stockent les informations sur des plateaux grâce à un champ magnétique. Ce phénomène résiste aux coupures de courant prolongées, bien que ces supports ne soient pas à l'abri de la dégradation mécanique. Les experts soulignent toutefois qu'avec les disques durs, la perte de données après des années d'inactivité est nettement moins fréquente. La plupart des utilisateurs d'ordinateurs et d'ordinateurs portables ne rencontrent pratiquement jamais le problème de la perte de charge des cellules NAND, car les disques sont constamment utilisés. Les difficultés surviennent uniquement lorsque le disque se retrouve au fond d'un tiroir, où il est censé rester pendant des années. Au quotidien, les données stockées sur les disques SSD sont plus susceptibles d'être perdues pour d'autres raisons : surtensions soudaines, erreurs de contrôleur ou épuisement des cycles d'écriture. La mémoire flash a une durée de vie limitée par conception, mais la plupart des utilisateurs remplacent leurs disques bien avant que les limites de cette technologie ne deviennent évidentes.
Les experts nous rappellent la règle du 3-2-1 : trois copies des données, sur deux supports différents, et une copie hors site. En pratique, le plus simple est d’utiliser un ordinateur personnel, un serveur NAS local et le cloud. Le support de stockage seul ne garantit pas une sécurité totale, qu’il s’agisse d’un disque dur ou d’un SSD. Malgré certaines réserves concernant l'archivage, le marché des SSD demeure l'un des segments matériels à la croissance la plus rapide. Selon les analyses de marché, la valeur mondiale de ce secteur s'élevait à 17,79 milliards de dollars en 2024, l'Amérique du Nord représentant la part la plus importante. La pandémie a accéléré l'adoption des disques haute vitesse en raison de l'essor du télétravail et de la forte augmentation de la demande en infrastructures de serveurs.
