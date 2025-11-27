YouTube prépare une fonctionnalité qui permettra un meilleur adéquation des contenus sur le site.

YouTube est une plateforme extrêmement populaire, utilisée quotidiennement par des millions d'utilisateurs. Un algorithme se charge de proposer des contenus suggérés sur le site. Il détermine le contenu affiché sur la page d'accueil en fonction de nos visionnages précédents. Cet outil fait l'objet de controverses depuis longtemps. Il arrive souvent que le système nous suggère des vidéos qui ne nous intéressent pas forcément. La page d'accueil peut alors se retrouver saturée de contenus sur des sujets que nous n'avons qu'effleurés, par exemple après avoir visionné quelques films Marvel. YouTube se met alors à nous inonder de vidéos sur ces thèmes. Google en est conscient et a donc développé une solution pour y remédier. YouTube intègre un chatbot IA permettant aux utilisateurs de mieux contrôler les recommandations sur la page d'accueil. La fonctionnalité « Votre flux personnalisé » leur permet de personnaliser directement le contenu qu'ils souhaitent visionner. Après avoir cliqué sur le bouton « Votre flux personnalisé » sur la page d'accueil, ils peuvent saisir une requête simple comme « Je veux voir plus de vidéos de la WWE », et l'algorithme mettra à jour le flux en fonction de leurs préférences.
Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test et n'est donc utilisée que par un nombre restreint d'utilisateurs. On ignore quand elle sera déployée auprès de tous les utilisateurs de YouTube. La possibilité de personnaliser son flux grâce à des commandes simples représente un progrès considérable en termes de confort d'utilisation. Cependant, des inquiétudes concernant la protection de la vie privée émergent. Selon certaines informations, Google pourrait utiliser les données fournies pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. YouTube n'est pas la première plateforme à introduire des solutions d'IA pour la personnalisation des contenus. Elon Musk a récemment annoncé que les utilisateurs de X pourraient personnaliser leurs flux grâce au chatbot Grok. Instagram, de son côté, teste des options permettant aux utilisateurs de modifier l'algorithme, en ajoutant ou en supprimant les sujets qui ne les intéressent pas. C’est toujours un progrès, mais bien sûr, tous les utilisateurs ne seront pas satisfaits des changements et certains se demanderont si Google utilise leurs données pour entraîner son IA.
Depuis plusieurs années, YouTube propose différentes options permettant aux utilisateurs de mieux contrôler le contenu qu'ils visionnent. Parmi les mesures de personnalisation, on trouve un système qui demande aux utilisateurs leurs préférences, qu'il s'agisse de sujets spécifiques ou de notes à attribuer aux vidéos sélectionnées. De plus, YouTube a également introduit la possibilité de désactiver les fenêtres contextuelles telles que « S'abonner à une chaîne » ou « Regarder la vidéo suivante ». Parallèlement, YouTube ambitionne de devenir plus qu'une simple plateforme de vidéos et de contenus courts : une véritable application de messagerie. Le service a commencé à tester une fonctionnalité permettant d'envoyer des messages directement depuis l'application. Cette expérimentation inclut également la possibilité de consulter les conversations dans l'onglet Messages, accessible en appuyant sur la cloche de notification. Actuellement en version bêta, cette fonctionnalité est proposée aux utilisateurs d'Irlande et de Pologne.
