HP annonce des licenciements massifs. Les humains seront remplacés par l'intelligence artificielle.

Les licenciements dans le secteur technologique sont une triste réalité. Ces dernières années ont connu plusieurs vagues, touchant même des géants comme Microsoft, Meta Platforms, TikTok et maintenant HP. C'est un signe des temps : l'intelligence artificielle remplace peu à peu l'humain. Personne n'aurait imaginé être remplacé au travail par l'IA, et pourtant, c'est une réalité. TikTok et Meta ne sont que des exemples d'entreprises qui privilégient l'IA au détriment des humains dans divers aspects de leurs activités, notamment la modération des contenus sur leurs plateformes. Parallèlement, HP a rejoint les rangs des entreprises qui suppriment des emplois, annonçant une réduction significative de ses effectifs. HP a annoncé la suppression de 4 000 à 6 000 emplois d'ici la fin de son exercice fiscal 2028. Cette décision s'inscrit dans une stratégie globale d'automatisation de ses opérations. Concrètement, les employés concernés seront remplacés par l'intelligence artificielle, dont la maintenance est moins coûteuse. Ces suppressions de postes ont été annoncées dans le dernier rapport financier de HP, qui prévoit des économies d'environ un milliard de dollars sur les trois prochaines années.
L'entreprise prévoit des coûts de restructuration d'environ 650 millions de dollars, dont 250 millions devraient être dépensés en 2026. Dans son communiqué de presse, HP souligne que ces suppressions de postes s'inscrivent dans une stratégie visant à améliorer la productivité, l'innovation et la satisfaction client. L'entreprise entend atteindre ces objectifs grâce à la mise en œuvre d'outils basés sur l'IA. Le PDG de HP, Enrique Lores, a déclaré lors de la conférence que l'entreprise menait des tests depuis deux ans afin d'évaluer l'impact de l'IA sur ces domaines. Il a insisté sur le rôle essentiel de la refonte des processus et sur le potentiel de l'IA pour accroître significativement l'efficacité. Lores a ajouté que l'entreprise voit une énorme opportunité dans l'intégration complète de l'intelligence artificielle aux opérations de HP, ce qui permettra une transformation fondamentale de la marque.
HP n'est pas la seule entreprise à recourir aux licenciements, invoquant les avantages de l'IA. De nombreux autres géants de la tech, dont Amazon, Meta , Microsoft, IBM et TikTok , ont également annoncé des réductions d'effectifs massives par le passé. Cependant, tous les experts ne sont pas convaincus que l'IA soit une alternative plus performante ou moins coûteuse à l'humain. Les données de Visier indiquent que de nombreuses entreprises réembauchent des employés licenciés car l'IA ne peut pas remplacer totalement les humains. Dans le cas de TikTok, cela n'est pas surprenant, car en 2024, 500 personnes employées en Malaisie ont quitté la plateforme, et à Berlin, environ 150 modérateurs ont été licenciés et remplacés par des solutions d'IA. Par ailleurs, HP est confrontée à une crise du marché de la mémoire DRAM, entraînant une forte hausse des prix. Cette situation contraint l'entreprise à augmenter les prix de ses appareils. Les ventes d'ordinateurs HP devraient également être impactées par l'arrêt du support de Windows 10 par Microsoft, ce qui incitera de nombreux utilisateurs à acquérir de nouveaux ordinateurs équipés de Windows 11.
Suite à l'annonce des licenciements, l'action HP a chuté de plus de 5 % et devrait perdre plus de 25 % en 2025. L'entreprise devra non seulement relever les défis de la restructuration, mais aussi s'adapter à l'évolution du marché et à la concurrence croissante dans le secteur de l'intelligence artificielle.
