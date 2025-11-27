HP annonce des licenciements massifs. Les humains seront remplacés par l'intelligence artificielle.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
HP annonce des licenciements massifs. Les humains seront remplacés par l'intell...
Publié le: 27/11/2025 @ 00:11:27: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieLes licenciements dans le secteur technologique sont une triste réalité. Ces dernières années ont connu plusieurs vagues, touchant même des géants comme Microsoft, Meta Platforms, TikTok et maintenant HP. C'est un signe des temps : l'intelligence artificielle remplace peu à peu l'humain. Personne n'aurait imaginé être remplacé au travail par l'IA, et pourtant, c'est une réalité. TikTok et Meta ne sont que des exemples d'entreprises qui privilégient l'IA au détriment des humains dans divers aspects de leurs activités, notamment la modération des contenus sur leurs plateformes. Parallèlement, HP a rejoint les rangs des entreprises qui suppriment des emplois, annonçant une réduction significative de ses effectifs. HP a annoncé la suppression de 4 000 à 6 000 emplois d'ici la fin de son exercice fiscal 2028. Cette décision s'inscrit dans une stratégie globale d'automatisation de ses opérations. Concrètement, les employés concernés seront remplacés par l'intelligence artificielle, dont la maintenance est moins coûteuse. Ces suppressions de postes ont été annoncées dans le dernier rapport financier de HP, qui prévoit des économies d'environ un milliard de dollars sur les trois prochaines années.

L'entreprise prévoit des coûts de restructuration d'environ 650 millions de dollars, dont 250 millions devraient être dépensés en 2026. Dans son communiqué de presse, HP souligne que ces suppressions de postes s'inscrivent dans une stratégie visant à améliorer la productivité, l'innovation et la satisfaction client. L'entreprise entend atteindre ces objectifs grâce à la mise en œuvre d'outils basés sur l'IA. Le PDG de HP, Enrique Lores, a déclaré lors de la conférence que l'entreprise menait des tests depuis deux ans afin d'évaluer l'impact de l'IA sur ces domaines. Il a insisté sur le rôle essentiel de la refonte des processus et sur le potentiel de l'IA pour accroître significativement l'efficacité. Lores a ajouté que l'entreprise voit une énorme opportunité dans l'intégration complète de l'intelligence artificielle aux opérations de HP, ce qui permettra une transformation fondamentale de la marque.

HP n'est pas la seule entreprise à recourir aux licenciements, invoquant les avantages de l'IA. De nombreux autres géants de la tech, dont Amazon, Meta , Microsoft, IBM et TikTok , ont également annoncé des réductions d'effectifs massives par le passé. Cependant, tous les experts ne sont pas convaincus que l'IA soit une alternative plus performante ou moins coûteuse à l'humain. Les données de Visier indiquent que de nombreuses entreprises réembauchent des employés licenciés car l'IA ne peut pas remplacer totalement les humains. Dans le cas de TikTok, cela n'est pas surprenant, car en 2024, 500 personnes employées en Malaisie ont quitté la plateforme, et à Berlin, environ 150 modérateurs ont été licenciés et remplacés par des solutions d'IA. Par ailleurs, HP est confrontée à une crise du marché de la mémoire DRAM, entraînant une forte hausse des prix. Cette situation contraint l'entreprise à augmenter les prix de ses appareils. Les ventes d'ordinateurs HP devraient également être impactées par l'arrêt du support de Windows 10 par Microsoft, ce qui incitera de nombreux utilisateurs à acquérir de nouveaux ordinateurs équipés de Windows 11.

Suite à l'annonce des licenciements, l'action HP a chuté de plus de 5 % et devrait perdre plus de 25 % en 2025. L'entreprise devra non seulement relever les défis de la restructuration, mais aussi s'adapter à l'évolution du marché et à la concurrence croissante dans le secteur de l'intelligence artificielle.
YouTube prépare une fonctionnalité qui... »« Selon l'ancien PDG d'Intel, les États-U...
Plus d'actualités dans cette catégorie
25-11Lenovo prévient que le prix des PC augmentera en 2026.
18-11153 000 personnes licenciées en un mois à cause de l’IA. Un chiffre record aux États-Unis.
29-10Amazon annonce 14 000 licenciements : des coupes importantes dans sa division jeux vidéo
22-10Netflix souhaite acquérir Warner Bros. et sa division jeux avec Hogwarts Legacy et Mortal Kombat.
14-10TSMC va construire une usine de 49 milliards de dollars
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Vidéo Vidéo
YouTube prépare une fonctionnalité qui permettra un meilleur adéquation des contenus sur le site.
Economie Economie
HP annonce des licenciements massifs. Les humains seront remplacés par l'intelligence artificielle.
Intel Intel
Selon l'ancien PDG d'Intel, les États-Unis ont des décennies de retard dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Biped 2 (PS5) - une ode à la coopération, à la communication et à la bienveillance
Programmation Programmation
ChatGPT fusionne la voix et le texte : la mise à jour qui aurait dû être là dès le départ.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?