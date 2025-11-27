Selon l'ancien PDG d'Intel, les Ã‰tats-Unis ont des dÃ©cennies de retard dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs.

Se connecter  
PubliÃ© le: 27/11/2025 @ 00:10:16: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelL'ancien PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a accordÃ© une interview au Nikkei Asian Review japonais. Il y a dÃ©clarÃ© que le rÃ©tablissement de la position des Ã‰tats-Unis dans l'industrie des semi-conducteurs prendrait des dÃ©cennies. Selon lui, le Japon et TaÃ¯wan restent les leaders actuels, et leur avantage repose sur leurs ressources chimiques et matÃ©rielles de pointe, indispensables Ã  la production de circuits intÃ©grÃ©s. Gelsinger s'est rendu Ã  Tokyo en tant qu'associÃ© du fonds Playground Global. Il a soulignÃ© l'importance de l'Asie pour le marchÃ© mondial et a indiquÃ© que s'il devait choisir deux pÃ´les technologiques clÃ©s, il privilÃ©gierait TaÃ¯wan et le Japon. Cette opinion est cohÃ©rente avec ses observations de longue date sur les centres de production asiatiques et leur rÃ´le dans la chaÃ®ne d'approvisionnement mondiale. Gelsinger a dÃ©jÃ  soulignÃ© que les investissements dans TSMC ne suffiraient pas Ã  eux seuls Ã  faire des Ã‰tats-Unis un gÃ©ant des semi-conducteurs .

L'histoire du Japon dans les secteurs de la construction navale, de l'automobile et de l'Ã©lectronique remonte au milieu des annÃ©es 1980. MalgrÃ© le manque de matiÃ¨res premiÃ¨res, le pays a mis en place les infrastructures nÃ©cessaires au dÃ©veloppement de sa propre industrie, grÃ¢ce Ã  des investissements et des rÃ©formes Ã©conomiques menÃ©s conjointement avec les Ã‰tats-Unis. Il en rÃ©sulte aujourd'hui un Ã©cosystÃ¨me de production de puces autonome, couvrant l'ensemble de la chaÃ®ne de conception et de fabrication Ã©lectronique. TaÃ¯wan a bÃ¢ti sa position sur une fabrication compÃ©titive d'Ã©quipements et de produits chimiques spÃ©cialisÃ©s. Son principal fabricant, TSMC, a acquis une position dominante au niveau rÃ©gional en 2021 et la conserve grÃ¢ce Ã  son rÃ©seau mondial d'usines. L'industrie locale reprÃ©sente plus d'un cinquiÃ¨me de l'offre mondiale de circuits intÃ©grÃ©s. Gelsinger a soulignÃ© le rythme de dÃ©veloppement du secteur local.

Gelsinger n'exclut pas une reprise de l'activitÃ© manufacturiÃ¨re amÃ©ricaine, mais il estime qu'elle sera plus longue que prÃ©vu lors de la mise en place des programmes de soutien. Les coÃ»ts de construction d'usines Ã  TaÃ¯wan et aux Ã‰tats-Unis diffÃ¨rent moins que ce que le dÃ©bat public laisse souvent entendre. Le coÃ»t des Ã©quipements est identique quel que soit l'emplacement, et l'automatisation attÃ©nue l'impact des Ã©carts de salaires. L'ancien PDG d'Intel ne croit pas non plus que l'accÃ¨s Ã  une main-d'Å“uvre qualifiÃ©e soit un obstacle insurmontable. Il souligne que les 340 millions d'habitants du pays constituent une ressource prÃ©cieuse pour former les spÃ©cialistes nÃ©cessaires Ã  mesure que le secteur se dÃ©veloppe. Gelsinger estime qu'une vÃ©ritable rÃ©volution technologique se produira entre 2045 et 2055. Il considÃ¨re que 2025 ne marque que le dÃ©but de l'Ã¨re de l'intelligence artificielle. L'accÃ¨s Ã  l'Ã©nergie demeure le principal obstacle, car la demande en puissance de calcul liÃ©e Ã  l'IA double chaque annÃ©e, tandis que la production Ã©nergÃ©tique mondiale croÃ®t Ã  un rythme plus lent.

L'ancien PDG d'Intel Ã©value Ã©galement le potentiel des robots humanoÃ¯des. La production industrielle deviendra leur environnement naturel vers 2035. Les conditions en usine sont prÃ©visibles et facilitent l'apprentissage des systÃ¨mes. Le segment grand public se dÃ©veloppera plus lentement en raison de la complexitÃ© des environnements domestiques. Gelsinger a Ã©galement abordÃ© les tensions mondiales qui influent sur le commerce et la production. Il estime que la qualitÃ© de la technologie elle-mÃªme est cruciale Ã  long terme. Il est convaincu que le progrÃ¨s finit toujours par triompher, quelles que soient les barriÃ¨res politiques.

Pat Gelsinger a pris la direction d'Intel en janvier 2021, succÃ©dant Ã  Robert Swan. Sa mission Ã©tait d'enrayer le dÃ©clin de la part de marchÃ© de l'entreprise. Cependant, Intel n'est pas parvenu Ã  reprendre sa place de leader et s'est retrouvÃ© au bord de la faillite et de la vente de ses actifs en 2024. Des articles de presse ont fait Ã©tat de l'intÃ©rÃªt de Qualcomm, mais la sociÃ©tÃ© a finalement renoncÃ© Ã  l'acquisition. Gelsinger a dÃ©missionnÃ© de son poste en dÃ©cembre 2024. Le conseil d'administration l'a privÃ© de bonus supplÃ©mentaires pour non-atteinte des objectifs stratÃ©giques, bien que la perte de son poste en elle-mÃªme n'ait pas eu d'impact significatif sur sa situation financiÃ¨re.
