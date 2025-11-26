Test Biped 2 (PS5) - une ode à la coopération, à la communication et à la bienveillance

Publié le: 26/11/2025 @ 16:17:23: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Après le succès de Biped (2020), sa suite Biped 2 arrive avec une plus grande ambition et un esprit de coopération plus fort. Développé par NExT Studios en collaboration avec PlayJoy Studios, et publié par META Publishing (un label d'Owlcat Games), Biped 2, un jeu de plateforme et de réflexion coopératif basé sur la physique, poursuit l'histoire de deux minuscules robots explorant une planète extraterrestre à la recherche d'une mystérieuse invocation. Après avoir activé avec succès toutes les balises sur Terre, Sila et moi recevons un signal d'une planète extraterrestre demandant de l'aide. Accompagnés de deux nouveaux personnages, Mimo et Azul , nous nous lançons dans une expédition intergalactique semée d'énigmes et de défis. À mi-parcours, vous découvrirez que ce signal n'est pas un simple appel au secours : une entité mystérieuse met à l'épreuve la détermination et la coopération des bipèdes. Le récit du jeu est minimaliste mais poignant, avec de courtes cinématiques et des interactions touchantes entre les personnages qui véhiculent un message de solidarité et de courage. Ces robots parviendront-ils à sauver leur planète ? Comme dans son prédécesseur, les commandes des personnages reposent toujours sur deux joysticks analogiques pour actionner les jambes de chaque robot. Cependant, cette fois-ci, le système physique est plus fluide et réactif, permettant des mouvements plus précis pour franchir les obstacles, se balancer sur des cordes ou garder l'équilibre sur des plateformes. Chaque mission principale est conçue comme une série d'énigmes nécessitant coopération et communication. Les niveaux sont divisés en plusieurs biomes uniques : grottes de cristal, forêts à gravité inversée, laboratoires extraterrestres… Chaque zone possède sa propre identité visuelle et mécanique, offrant une expérience d'exploration à la fois inédite et stimulante.
