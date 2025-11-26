ChatGPT fusionne la voix et le texte : la mise Ã  jour qui aurait dÃ» Ãªtre lÃ  dÃ¨s le dÃ©part.

Se connecter  
ChatGPT fusionne la voix et le texte : la mise Ã  jour qui aurait dÃ» Ãªtre lÃ  ...
PubliÃ© le: 26/11/2025 @ 16:15:44: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLa derniÃ¨re mise Ã  jour de ChatGPT intÃ¨gre de maniÃ¨re transparente les modes voix et texte , rendant le passage d'un format Ã  l'autre plus fluide. Cette option, non disponible sur Gemini avec les mÃªmes modalitÃ©s , Ã©largit les possibilitÃ©s d'utilisation du mode vocal, qui jusqu'Ã  prÃ©sent Ã©tait relÃ©guÃ© Ã  une conversation sÃ©parÃ©e, alors qu'il est dÃ©sormais possible d'utiliser un systÃ¨me mixte , pour un maximum de praticitÃ©. L'unification de la voix et du texte permet Ã©galement d'afficher des Ã©lÃ©ments auparavant absents en mode vocal. Par exemple, lors d'une conversation, l'application affiche dÃ©sormais les rÃ©sultats de la carte , ce qui nÃ©cessitait auparavant de passer en mode texte. Outre le contenu graphique, on trouve une transcription de la conversation , utile pour suivre le dialogue ou relire des passages dÃ©jÃ  abordÃ©s.

OpenAI propose toujours la possibilitÃ© de revenir Ã  une expÃ©rience uniquement audio. Un paramÃ¨tre permet de dissocier Ã  nouveau les deux modes, une option conÃ§ue pour ceux qui prÃ©fÃ¨rent une interaction sans images. Cette mise Ã  jour confirme le rythme constant d'amÃ©liorations apportÃ©es par OpenAI Ã  l'interface et aux outils disponibles dans ChatGPT, probablement aussi sous la pression de ses concurrents . Si l'on nous offrait maintenant un moyen plus efficace de gÃ©rer les (nombreuses) conversations qui s'accumulent facilement dans l'historique, nous leur en serions reconnaissants.
