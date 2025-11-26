Se connecter  
Perplexity veut aussi nous conseiller sur ce qu'il faut acheter en ligne
Publié le: 26/11/2025 @ 16:14:29: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationAprès avoir exploré Internet à la recherche de connaissances, l'IA s'apprête à révolutionner nos habitudes d'achat. Suite au lancement de la fonctionnalité d'achat dans ChatGPT , c'est au tour de Perplexity , qui vise exactement le même objectif : nous guider vers des achats en fonction des goûts et des habitudes de l'utilisateur . Perplexity propose une forme de recherche qui met en relation les interactions passées d'un utilisateur et tient compte de ses préférences. Les suggestions sont ainsi cohérentes et personnalisées, et non de simples listes uniformes. Le système conserve l'historique des recherches et identifie les tendances qui reflètent un style de navigation déjà exprimé. Cette approche devrait limiter l'influence des priorités commerciales des annonceurs et fournir des résultats plus pertinents. Il s'agit toutefois d'une autre forme de publicité ciblée , déterminée non pas par les algorithmes d' Amazon , d'AdSense ou de quiconque, mais par le « raisonnement » de l'intelligence artificielle. Perplexity promet également d'organiser des fiches produits plus ciblées , évitant ainsi de longs tableaux à parcourir et concentrant les informations utiles pour un choix éclairé .

Grâce à PayPal, vous pouvez finaliser votre achat directement depuis la page de recherche. Le magasin partenaire reste responsable de la transaction, des retours et du service client, mais l'intelligence artificielle joue le rôle d'intermédiaire , simplifiant ainsi le processus pour l'utilisateur. Selon Perplexity, cette solution réduit le risque d' abandon de panier car elle élimine les étapes inutiles entre la sélection et le paiement. Mais en cas de problème, qui le consommateur blâmera-t-il ? Perplexity ou Amazon (par exemple) ? Le terrain reste encore inexploré, tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs de ces services, mais pour une fois, certains freinent immédiatement ces ardeurs . On parle d'Amazon , qui voit d'un mauvais œil ces « ingérences », précisément parce qu'elles risquent de nuire à la relation des consommateurs avec le géant du e-commerce. La motivation n'est peut-être pas la plus noble, mais le résultat pourrait tout de même être bénéfique à tous , s'il nous amène à réfléchir un peu sur le rôle et les « pouvoirs » que nous voulons conférer à l'IA dans la vie quotidienne.

Le service est disponible gratuitement, pour le moment uniquement pour les utilisateurs américains via les versions web et de bureau de Perplexity, les applications iOS et Android étant prévues ultérieurement. Il reste à voir comment cela évoluera une fois que le produit aura touché un public plus large, et quelle sera la réaction des différents sites de commerce électronique, ainsi que des consommateurs.

