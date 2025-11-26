L'Union européenne vote pour l'interdiction. Les enfants n'auront plus accès aux réseaux sociaux.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'Union européenne vote pour l'interdiction. Les enfants n'auront plus accès a...
Publié le: 26/11/2025 @ 15:59:11: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitLe Parlement européen a appelé aujourd'hui à instaurer un âge minimum d'accès aux réseaux sociaux pour les enfants dans toute l'Union européenne. Cette mesure vise à répondre aux préoccupations croissantes concernant la santé mentale des jeunes, liées à l'utilisation excessive des plateformes de médias sociaux. La résolution, qui a recueilli 483 voix pour, 92 contre et 86 abstentions, n'est pas encore juridiquement contraignante. Elle propose d'interdire l'accès aux plateformes en ligne, aux services vidéo et aux assistants vocaux pour les enfants de moins de 16 ans sans autorisation parentale, et de l'interdire totalement pour les moins de 13 ans. Cette initiative intervient alors que l'Australie instaure la première interdiction mondiale des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, et que le Danemark et la Malaisie envisagent des mesures similaires. Le président français Emmanuel Macron avait déjà plaidé pour une réglementation européenne interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans.

Christel Schaldemose, députée danoise et auteure de la résolution, a souligné lors des débats que nous assistons à une expérience où les géants technologiques américains et chinois ont un accès illimité à l'attention des enfants pendant des heures chaque jour, sans quasiment aucun contrôle. Elle a cité Elon Musk (X), Mark Zuckerberg (Meta) et le Parti communiste chinois, à l'origine de TikTok. La résolution demande également l'interdiction des loot boxes (objets virtuels achetés avec de l'argent réel) et des algorithmes de recommandation basés sur l'engagement pour les mineurs. Le Parlement souhaite également instaurer une réglementation imposant une conception de contenu adaptée à l'âge. L'impact des réseaux sociaux sur la santé et la sécurité des enfants est devenu un problème mondial . Des entreprises comme TikTok, Snapchat, Google et Meta font actuellement l'objet de poursuites judiciaires aux États-Unis pour leur rôle dans l'aggravation de la crise de santé mentale chez les jeunes. Plus tôt elles seront encadrées, mieux ce sera, même si les dégâts semblent déjà trop importants…
Perplexity veut aussi nous conseiller su... »« Waze est enfin disponible pour Android A...
Plus d'actualités dans cette catégorie
24-11Meta a dissimulé des preuves « causales » des méfaits des médias sociaux, selon des documents judiciaires américains.
21-11L'Union européenne en a assez des cookies. Une nouvelle réglementation est en préparation.
20-11L'UE assouplit les règles relatives à l'intelligence artificielle et à la protection de la vie privée
18-11Apple a enfreint des brevets et doit payer une amende colossale.
17-11Le RGPD sera affaibli. L'Union européenne cède aux géants du numérique.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Biped 2 (PS5) - une ode à la coopération, à la communication et à la bienveillance
Programmation Programmation
ChatGPT fusionne la voix et le texte : la mise à jour qui aurait dû être là dès le départ.
Programmation Programmation
Perplexity veut aussi nous conseiller sur ce qu'il faut acheter en ligne
Droit Droit
L'Union européenne vote pour l'interdiction. Les enfants n'auront plus accès aux réseaux sociaux.
Android Android
Waze est enfin disponible pour Android Auto : la limitation la plus agaçante de l'application a disparu.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?