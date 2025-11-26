Waze est enfin disponible pour Android Auto : la limitation la plus agaçante de l'application a disparu.

L' application Waze a enfin rattrapé Google Maps sur un point simple mais très utile : elle reste utilisable sur votre smartphone même lorsque le système d'infodivertissement de la voiture fonctionne sous Android Auto . Ce changement était attendu depuis longtemps et lève une restriction devenue obsolète sur le plan technique. Ce choix permet une gestion plus fluide des destinations , notamment lors des arrêts ou si un passager souhaite intervenir dans la navigation. Pendant des années, Google a imposé un blocage empêchant l'utilisation de Waze sur le téléphone lorsque celui-ci exécutait Android Auto . L'entreprise justifiait cette mesure par des raisons de sécurité , limitant toute interaction à l'écran de la voiture. La position de Google a depuis évolué, comme en témoigne déjà la plus grande liberté accordée à Google Maps , et ce nouveau comportement élimine une incohérence difficile à expliquer. Les utilisateurs devaient non seulement accepter une contrainte contraignante , mais aussi déconnecter leur téléphone s'ils voulaient définir une destination via celui-ci alors que le véhicule était à l'arrêt. Car soyons honnêtes : sur votre smartphone, c'est beaucoup plus rapide qu'avec l'interface Android Auto ! Il en va de même pour ceux qui souhaitent déléguer la navigation à un passager. Il est clair que cette limitation était vouée à disparaître , pour le bien de la popularité de l'application. Si l'option n'apparaît toujours pas, vérifiez que l'application Waze est bien à jour . Si le problème persiste, forcez la fermeture de l'application puis rouvrez-la.
Plus d'actualités dans cette catégorie
24-11Google a fixé la date de la fin de l'Assistant sur Android, et c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pensait.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité